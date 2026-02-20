Ako ste ikada sjedili u grčkoj taverni i uz čašu vina dobili zdjelicu kremastog, pikantnog namaza uz topli pita kruh, velika je vjerojatnost da ste probali tirokafteri. Ovaj začinjeni umak ili namaz od fete, poznat i pod nazivom htipiti, dolazi iz sjeverne Grčke i jedno je od najomiljenijih meze jela - malih zalogaja namijenjenih dijeljenju. Intenzivan, slan, blago dimljen i ugodno ljut, tirokafteri je primjer kako nekoliko jednostavnih sastojaka može stvoriti snažan, zaokružen okus.

Naziv dolazi od grčkih riječi tyri (sir) i kafteri (ljuto), što doslovno znači ljuti sir. U osnovi je riječ o kremastom namazu od fete kojem se dodaju pečene crvene paprike, češnjak i ljuta paprika.

U različitim dijelovima Grčke i Balkana postoje brojne varijacije, negdje se koristi kombinacija sireva, negdje ovčja ili kozja feta, a razina ljutine varira od blage do vrlo intenzivne. No zajedničko im je to da je riječ o jednostavnom jelu koje se priprema brzo i jednostavno.

Klasična verzija kombinira nekoliko ključnih elemenata: slan i kremast feta sir, papriku za slatkoću, dimljenu notu i pikantnost, češnjak za aromu, crveni vinski ocat za svježinu i balans sira te maslinovo ulje koje povezuje sastojke. Rezultat je gust, kremast namaz koji u istom zalogaju donosi slano, slatkasto, kiselo i ljuto.

Tirokafteri je savršen primjer mediteranske kuhinje malo sastojaka, puno okusa i brza priprema. Gotov je za desetak minuta, bez kompliciranog kuhanja. Upravo zato često se nalazi na stolu prije glavnog jela – kao dio meze ponude uz tzatziki, masline, dolme ili pečeno meso poput souvlakija i gyrosa. Osim uz topli pita kruh, odlično funkcionira i uz sirovo povrće, pečeno meso ili kao namaz za tortilje i sendviče.

Tirokafteri - sastojci: 280 g grčke fete (u komadu), natrgane na veće komade + malo za posipanje

1 crvena ljuta paprika ili jalapeño, očišćena i grubo nasjeckana (ostavite sjemenke za jaču ljutinu)

2 manje pečene crvene paprike, natrgane (ili oko 340 g pečenih paprika iz staklenke, ocijeđenih)

1 manji češanj češnjaka, nasjeckan

1 žlica (15 ml) crvenog vinskog octa

ekstra djevičansko maslinovo ulje (oko 2 žlice / 30 ml)

2 žlice sitno sjeckanog peršina, za posipanje

4–5 kalamata maslina, bez koštica i nasjeckanih, za posipanje

kruh za posluživanje Tirokafteri - priprema: U veću sjeckalicu ili multipraktik stavite fetu, ljutu papriku, pečene paprike, češnjak i crveni vinski ocat. Zatvorite i kratko miksajte dok se sastojci ne usitni. Uz lagano miksanje postupno dodajte maslinovo ulje (oko 2 žlice / 30 ml) dok smjesa ne postane glatka i kremasta. Ako koristite francuski kruh, narežite ga dijagonalno na kriške debljine oko 1 cm. Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri i ispecite kruh s obje strane uz dodatak maslinova ulja. Namaz rasporedite na tanjur ili u zdjelicu. Prelijte s malo maslinova ulja i pospite dodatnim mrvicama fete, peršinom i kalamata maslinama. Poslužite uz topli, prepečeni kruh.

