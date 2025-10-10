Parmigiana di melanzane je tradicionalno talijansko jelo sastavljeno od prženog patlidžana zapečenog u pećnici s umakom od rajčice i sirom.



Parmigiana u imenu zapravo se odnosi na termičku obradu namirnice sa sirom parmezanom. Ovo slasno jelo ima mnoge varijacije, a sir i umak od rajčice možete staviti i preko pohanog mesa.



Mi vam danas predlažemo svinjetinu parmigiana – točnije pohane komade slasnih otkoštenih kotleta s umakom od rajčice i zapečenih s parmezanom.

Kotleti parmigiana - sastojci: 4 otkoštena svinjska kotleta

240 g začinjenog umaka od rajčice

85 g naribane mozzarelle

50 g glatkog brašna

50 g panko krušnih mrvica

50 g naribanog parmezana

2 velika jaja

2 čajne žličice mediteranske mješavine začina

sol i papar po želji

biljno ulje po želji

svježi peršin ili bosiljak za posluživanje Kotleti parmigiana - priprema: Batom za meso izravnajte svaki svinjski kotlet na debljinu od oko jednog centimetra. Začinite meso sa solju i paprom po želji. Panirajte svinjetinu: u tri posebne zdjelice stavite istučena jaja, glatko brašno, te krušne mrvice u koje ste dodali polovicu naribanog parmezana i mediteransku mješavinu začina. Meso prvo uvaljajte u glatko brašno i otresite višak. Potom ga umočite u smjesu od jaja, pa potom uvaljajte u mrvice. Ponavljajte postupak dok ne panirate na isti način sva četiri odreska. U tavi zagrijte nešto ulja pa na njemu prepržite meso – pržite kotlete po dvije do tri minute sa svake strane dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Uklonite ih s vatre. Prebacite kotlete na lim za pečenje, prekrijte ih gotovim umakom od rajčice te pospite mozzarellom i preostalim parmezanom. Stavite peći meso u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko 7 do 10 minuta dok se meso termički ne obradi do kraja, umak ne zagrije, a sir ne rastopi. Poslužite odmah sa sezonskom salatom po želji. Dobar tek!

