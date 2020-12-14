Galerija 2 2 2 2 “Nakon 144 godine bazilika Sagrada Familia dosegnula je svoju punu visinu i time postala najviša crkva na svijetu s više od 170 metara. Na njezin vrh postavljen je križ visok 17 metara izrađen od čelika, stakla i keramike”, otkriva Dnevnik.hr u videu koji prikazuje svečani trenutak postavljanja križa s četiri kraka . Visina Sagrade Famílie (Sveta obitelj) nije određena slučajno. Njezin arhitekt Antoni Gaudí, inzistirao je da građevina ne smije nadvisiti obližnje brdo Montjuïc , vjerujući da ljudsko djelo nikada ne smije biti veće od Božjeg stvaranja. Gaudí je umro 1926. godine, a crkva ni tada nije bila dovršena. Njegovu su viziju nastavili drugi arhitekti i graditelji, koji i danas rade prema njegovim nacrtima i idejama, nastojeći ostati vjerni originalnoj zamisli.

Crkvu je zaštitio UNESCO, baš kao i Palaču Güell, Kuću Milà, Park Güell i druge znamenitosti briljantnog arhitekta. Njegov osebujni stil prepoznatljiv je u cijelome svijetu. Neobični oblici i nesvakidašnji detalji jedan su od njegovih potpisa, baš kao i čudesni ukrasi od stakla, drveta, mozaici, stubišta, vrata...

Sagrada Familia (Foto: Shutterstock)

Lijepa? Ili baš i ne?



Ne slažu se svi da je španjolska crkva jedna od najljepših. Neki misle da je ružna, drugi da je zastrašujuća, ali bez sumnje je jedna od najzanimljivijih građevina u povijesti.

Ma kakve piramide…



Vrijeme koje je bilo potrebno za izgradnju Sagrade Familije dulje je od onog koliko je trajala izgradnja egipatskih piramida.

Tek četvrtina?



Do Gaudíjeve smrti 1926. godine dovršena je tek četvrtina slavne crkve, ponajprije pročelje Rođenja i dio jedne kule. Ostatak projekta postojao je u nacrtima, maketama i skicama, koje su kasnije postale temelj za nastavak gradnje.

Najviša na svijetu…



Nakon što se dovršio toranj Isusa Krista, crkva je sa svojih 172,5 metara najviša kršćanska crkva na svijetu. Ulmer Muenster, koja je "do jučer" bila najviša crkva na svijetu nalazi se njemačkom Ulmu i visoka je 161,5 metara.

Simbolika tornjeva



18 projektiranih tornjeva simbolizira, 12 tornjeva za 12 apostola, 4 tornja za 4 evanđelista, po jedan toranj za Blaženu Djevicu Mariju i Isusa Krista.

Priroda prije svega



Gaudi je mrzio ravne linije i kutove jer se ne pojavljuju u prirodi. Umjesto toga, svoj inovativni dizajn temeljio je na krivuljama i nesavršenosti prirode. Nacrti crkve inspirirani su šiljastim vrhovima svete planine Montserrat, koja se nalazi kraj Barcelone.

Magični kvadrat



Na jednoj od fasada Sagrade Familije nalazi se magični kvadrat. Kako god da se zbraja, horizontalno, vertikalno ili dijagonalno, brojevi daju 33, koliko je Isus Krist imao godina u trenutku smrti. Neki pak broj 33 povezuju s masonima, no kako bilo – Gaudi je tajnu o kvadratu odnio u grob.

Dizajn strahopoštovanja



Fasadu Isusove muke, koja je posvećena Kristovoj patnji, arhitekt je projektirao tako da dramatični lukovi izazovu strah promatrača.

Izgubljeni nacrti



Usred Španjolskog građanskog rata, skupina anarhista provalila je u Sagradu Familiju i podmetnula požar. Pritom su mnogi nacrti izgubljeni, što je dodatno usporilo izgradnju.

Vječni san



Gaudi je preminuo od posljedica prometne nesreće. Pregazio ga je tramvaj. Veliki umjetnik je sahranjen na mjestu kojem je posvetio posljednje 43 godine svog života – Sagradi Familiji.

