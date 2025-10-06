Odličan gulaš može se napraviti i bez komadića mesa. Ovaj gulaš od gljiva najbolji je dokaz toj tvrdnji.



Najbolji okus jela dobit ćete ako gulaš pripremite od različitih gljiva – upotrijebite sve od šampinjona do divljih gljiva poput vrganja, sunčanica, lisičarki, smrčaka i sličnih jestivih vrsta.



Važno je da uzmete dovoljno vremena za pripremu i pustite da se okusi sastojaka prožmu. Nemojte brzati termičku obradu – krčkajte sastojke na laganoj do srednje jakoj vatri oko sat vremena.



Za okus gulaša važna je i mljevena paprika – uložite u kvalitetnu slatku i ljutu dimljenu papriku jer će ona znatno oplemeniti okus vašeg gulaša od gljiva.

Gulaš od gljiva - sastojci: 700 g divljih gljiva

700 g šampinjona

700 g sjeckanih rajčica

400 g rog paprika

30 g slatke mljevene paprike

3-4 češnja češnjaka

2 veća krumpira

2 lovorova lista

1,5 l povrtnog temeljca

1 veći luk

1 čajna žličica sjemenki kima

1 čajna žličica ljute mljevene paprike

biljno ulje po želji

sol i papar po želji

kiselo vrhnje za posluživanje

svježi peršin za posluživanje Gulaš od gljiva - priprema: U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckane trakice luka i rog paprike – pirjajte oko pet minuta dok povrće ne omekša. Potom dodajte nasjeckane gljive, posolite i papaprite i kuhajte sve zajedno oko 10 minuta dok gljive ne ispuste tekućine. Dodajte nasjeckani češnjak i kim i pirjajte još oko jedne minute. Podlijte sadržaj lonca s povrtnim temeljcem i nasjeckanim rajčicama te sve dobro promiješajte. Dodajte oguljeni krumpir narezan na kockice te slatku i ljutu mljevenu papriku, kao i lovorov list. Poklopite lonac i kuhajte gulaš sve zajedno oko 45 minuta dok se krumpir ne skuha, gulaš ne zgusne, a okusi na sljube. Poslužite gulaš sa malo kiselog vrhnja i sa svježim peršinom. Dobar tek!

