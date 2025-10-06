Odličan gulaš može se napraviti i bez komadića mesa. Ovaj gulaš od gljiva najbolji je dokaz toj tvrdnji.
Najbolji okus jela dobit ćete ako gulaš pripremite od različitih gljiva – upotrijebite sve od šampinjona do divljih gljiva poput vrganja, sunčanica, lisičarki, smrčaka i sličnih jestivih vrsta.
Važno je da uzmete dovoljno vremena za pripremu i pustite da se okusi sastojaka prožmu. Nemojte brzati termičku obradu – krčkajte sastojke na laganoj do srednje jakoj vatri oko sat vremena.
Za okus gulaša važna je i mljevena paprika – uložite u kvalitetnu slatku i ljutu dimljenu papriku jer će ona znatno oplemeniti okus vašeg gulaša od gljiva.
Gulaš od gljiva - sastojci:
- 700 g divljih gljiva
- 700 g šampinjona
- 700 g sjeckanih rajčica
- 400 g rog paprika
- 30 g slatke mljevene paprike
- 3-4 češnja češnjaka
- 2 veća krumpira
- 2 lovorova lista
- 1,5 l povrtnog temeljca
- 1 veći luk
- 1 čajna žličica sjemenki kima
- 1 čajna žličica ljute mljevene paprike
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
- kiselo vrhnje za posluživanje
- svježi peršin za posluživanje
Gulaš od gljiva - priprema:
- U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckane trakice luka i rog paprike – pirjajte oko pet minuta dok povrće ne omekša.
- Potom dodajte nasjeckane gljive, posolite i papaprite i kuhajte sve zajedno oko 10 minuta dok gljive ne ispuste tekućine.
- Dodajte nasjeckani češnjak i kim i pirjajte još oko jedne minute.
- Podlijte sadržaj lonca s povrtnim temeljcem i nasjeckanim rajčicama te sve dobro promiješajte. Dodajte oguljeni krumpir narezan na kockice te slatku i ljutu mljevenu papriku, kao i lovorov list.
- Poklopite lonac i kuhajte gulaš sve zajedno oko 45 minuta dok se krumpir ne skuha, gulaš ne zgusne, a okusi na sljube. Poslužite gulaš sa malo kiselog vrhnja i sa svježim peršinom. Dobar tek!
Gljiva kao niti jedna druga: Ljekovita lavlja griva koja ima okus poput škampa +0