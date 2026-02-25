Galerija 2 2 2 2 Pistacija je jedna od najstarijih kultiviranih namirnica na svijetu. Njezino podrijetlo veže se uz područje Bliskog istoka i središnje Azije, gdje se uzgajala još prije više od sedam tisuća godina. Smatrala se luksuzom dostojnim vladara – a, prema legendi, bila je omiljena poslastica Kraljica od Sabe.

Trgovačkim putevima stigla je do Mediterana, a Rimljani su je proširili Europom. Iako nikada nije bila zaboravljena, iz drijemeža ju je izvukao hajp društvenih mreža koji je prije nekoliko godina započeo s "Dubai čokoladom", a onda se prelio u sve što se može pojesti vilicom, žlicom ili prstom.

Na Bliskom istoku pistacija je srce tradicionalnih slastica poput baklave i halve. U Indiji se pistacija često dodaje bogatim mliječnim desertima i tradicionalnim slasticama na bazi reduciranog mlijeka. Popularna je i u francuskom profinjenom slastičarstvu. ali njezina europska "kuća" bez dileme je - Sicilija.

U regiji Bronte gdje se uzgaja cijenjena sorta intenzivno zelene boje i izražene arome, zaštićena je oznakom izvornosti. Ta se pistacija smatra jednom od najkvalitetnijih na svijetu i simbol je lokalne gastronomije. Upravo zbog takvih regionalnih specijaliteta pistacija je postala sastojak koji nosi identitet podneblja, baš kao i vino ili maslinovo uljem.

U suvremenoj globalnoj kuhinji pistacija više nije rezervirana isključivo za deserte. Koristi se u pestima, kremastim umacima i kao hrskava korica za ribu ili meso. Maslac od pistacija postao je dio modernih doručaka i gourmet ponude, dok su napitci i inovativne slastice s pistacijom čest izbor u urbanim gastronomskim konceptima.

Svake se godine 26. veljače obilježava i Svjetski dan pistacija, za koji se proizvođači, restorani, slastičari i gastronomski entuzijasti diljem svijeta pobožno pripremaju, a internet preplavljuju recepti i zanimljivosti. Ovom zadnjem ćemo se i mi pridružiti i podijeliti svama izbor Punkuferovih hit recepata s pistacijom - slanih i slatkih. Uživajte!

Slana jela s pistacijama:

Hrana i piće I luksuzno i brzo: Recept za tjesteninu s umakom od pistacija

Hrana i piće Losos u korici od pistacija: Jednostavno i brzo jelo s wow-efektom

Hrana i piće Kremasta tjestenina s pestom i pistacijama za bezobrazno uživanje

Hrana i piće Jednostavno, a prefino: Recept za neodoljivo sočnu janjetinu

Deserti s pistacijama:

Hrana i piće Božanstvena pistacchiosa: Recept za neodoljivu talijansku "zelenu nutellu"

Hrana i piće Savršeno za obožavatelje pistacija: Recept za čoko-loptice od samo 3 sastojka

Hrana i piće Sočno da ne može sočnije: Recept za baklavu s pistacijama i narančom koja uvijek uspijeva

Hrana i piće Desert koji Talijani ne odobravaju: Kremasta slastica s pistacijama za koju vam treba manje od 20 minuta posla

Hrana i piće Sirovi kolač od pistacija i malina: Recept koji ćete odmah naučiti napamet

Hrana i piće Cheesecake za 10: Savršeni desert za obožavatelje pistacija

