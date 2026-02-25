Galerija 2 2 2 2 Pistacija je jedna od najstarijih kultiviranih namirnica na svijetu. Njezino podrijetlo veže se uz područje Bliskog istoka i središnje Azije, gdje se uzgajala još prije više od sedam tisuća godina. Smatrala se luksuzom dostojnim vladara – a, prema legendi, bila je omiljena poslastica Kraljica od Sabe.
Trgovačkim putevima stigla je do Mediterana, a Rimljani su je proširili Europom. Iako nikada nije bila zaboravljena, iz drijemeža ju je izvukao hajp društvenih mreža koji je prije nekoliko godina započeo s "Dubai čokoladom", a onda se prelio u sve što se može pojesti vilicom, žlicom ili prstom.
Na Bliskom istoku pistacija je srce tradicionalnih slastica poput baklave i halve. U Indiji se pistacija često dodaje bogatim mliječnim desertima i tradicionalnim slasticama na bazi reduciranog mlijeka. Popularna je i u francuskom profinjenom slastičarstvu. ali njezina europska "kuća" bez dileme je - Sicilija.
U regiji Bronte gdje se uzgaja cijenjena sorta intenzivno zelene boje i izražene arome, zaštićena je oznakom izvornosti. Ta se pistacija smatra jednom od najkvalitetnijih na svijetu i simbol je lokalne gastronomije. Upravo zbog takvih regionalnih specijaliteta pistacija je postala sastojak koji nosi identitet podneblja, baš kao i vino ili maslinovo uljem.
U suvremenoj globalnoj kuhinji pistacija više nije rezervirana isključivo za deserte. Koristi se u pestima, kremastim umacima i kao hrskava korica za ribu ili meso. Maslac od pistacija postao je dio modernih doručaka i gourmet ponude, dok su napitci i inovativne slastice s pistacijom čest izbor u urbanim gastronomskim konceptima.
Svake se godine 26. veljače obilježava i Svjetski dan pistacija, za koji se proizvođači, restorani, slastičari i gastronomski entuzijasti diljem svijeta pobožno pripremaju, a internet preplavljuju recepti i zanimljivosti. Ovom zadnjem ćemo se i mi pridružiti i podijeliti svama izbor Punkuferovih hit recepata s pistacijom - slanih i slatkih. Uživajte!
Slana jela s pistacijama:
Deserti s pistacijama:
Kazna za razbijenu čašu je 90 eura: Popularni kafić u kojem morate ostaviti cipelu kao polog +1