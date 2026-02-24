Galerija 2 2 2 2 U sjevernoj Italiji, u Lombardiji, između rijeka Adda i Brembo, nalazi se Crespi d’Adda – povijesno naselje koje izgleda poput motiva s razglednica iz industrijskog doba. Taj kutak Čizme predstavlja jedan od najpotpunije očuvanih primjera tvorničkih gradova. Osim toga, podsjeća na vrijeme tijekom 19. i početkom 20. stoljeća, kada su industrijalci podizali gradove diljem Europe kako bi radnicima osigurali smještaj i osnovne sadržaje. Talijanski gradić prepoznao je i UNESCO te ga upisao u svjetsku baštinu upravo zbog te iznimne očuvanosti - ostao je gotovo netaknut, a dio zgrada se i danas se koristi.

Priča kreće 1875. godine, kada proizvođač tekstila Cristoforo Benigno Crespi kupuje oko kilometar riječnog pojasa u dolini Adda, južno od mjesta Capriate, s idejom da podigne tvornicu za preradu pamuka. U tvornici uvodi tada najsuvremeniju tehnologiju, a uz industrijski pogon počinje graditi i naselje za radnike. Osim kuća, zaposlenici su imali školu, ambulantu, kazalište, sportske sadržaje, trgovine, crkvu i groblje. Ideja je bila jasna – radnik ondje ne dolazi samo preživjeti - nego živjeti. Vlasnici tvornice su pak imali posebno mjesto i živjeli su u dvorcu.

Procvat i pad

Crespi d’Adda je zanimljiv i kao lekcija iz urbanizma. Naselje je projektirano geometrijski pravilno, poput rešetke. Jedna glavna cesta dijeli industrijsku zonu od stambene, a kuće su raspoređene u nizovima i blokovima. Kasnije, kada upravljanje preuzima Cristoforov sin Silvio Benigno Crespi počinju se graditi obiteljske kuće s vrtovima. Crespi d’Adda bilo je i jedno od prvih radničkih naselja u Italiji s modernom električnom javnom rasvjetom, zahvaljujući hidroelektrani koja je opskrbljivala energijom tvornicu i selo.

Nakon velike ekonomske krize 1929. i političko-ekonomskih pritisaka tog doba, obitelj Crespi postupno gubi kontrolu nad naseljem. Od 1970-ih mnoge kuće prelaze u privatno vlasništvo. Industrijska aktivnost s vremenom slabi, ali dio pogona se obnavlja, a danas se u tvornici još uvijek radi – često se spominje da su među zaposlenicima potomci izvornih radnika.

Crespi d’Adda nudi rijetku priliku da vidite kako je izgledala jedna kompletno planirana radnička zajednica iz doba kada je industrija oblikovala živote i gradove pa ako se nađete na tom dijelu Čizme, svakako je posjetite.

