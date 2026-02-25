Zagreb je dobio novo gastro mjesto – Paratha Smaaash, koji donosi kreativne verzije popularnog smash burgera, ali u posebnom, paratha izdanju. Paratha je vrsta tradicionalnog tankog kruha popularnog u Indiji, Pakistanu i Bangladešu. Riječ paratha dolazi od sanskrtskih riječi parat (sloj) i atta (brašno), što doslovno znači slojevito tijesto. Upravo su ti slojevi ono po čemu je paratha posebna – tijesto se preklapa i premazuje masnoćom (ghee, maslac ili ulje), pa se peče na tavi dok ne postane lagano hrskavo izvana, a mekano iznutra. Paratha je mekana i elastična te bogatija i masnija od običnog kruha. U Indiji se najčešće jede za doručak uz curry, jogurt ili chutney. Osim obične parathe, popularne su i verzije s krumpirom, sirom ili povrćem, kao i modernije street food verzije – poput burgera u paratha pecivu.

Smash burger je pak vrsta hamburgera kod kojeg se kuglica mljevenog mesa snažno pritisne na vrlo vruću površinu za pečenje. Time se stvara tanka pljeskavica s intenzivno zapečenom, hrskavom koricom i izrazito sočnom unutrašnjošću, što smash burger čini drugačijim od klasičnog burgera. U Zagrebu se spoj parathe i smash burgera može pronaći od prije kojeg tjedna u Vlaškoj, a osim mesnih varijacija pronaći ćete i deserte u parathi.

U ponudi se ističe Paratha Smaaash! Beef sa 100 % junetinom, topljenim sirom, karameliziranim lukom, kiselim krastavcima i umakom. Cijena burgera je 7,90 eura, dok je meni opcija 11,40 eura.

Ljubitelji piletine mogu odabrati Golden Smaaash! Chicken, paratha burger s mariniranom piletinom, salatom, rajčicom i umakom. I ovaj burger stoji 7,90 eura, a u menu varijanti 11,40 eura.

Za one koji vole pikantnije okuse tu je Fire Smaaash! Beef, također sa 100 % junetinom, topljenim sirom, karameliziranim lukom, kiselim krastavcima, ali uz dodatak ljutih papričica. Cijena je 7,90 eura, odnosno 11,40 eura za meni.

Na meniju su i slatke varijante s Nutellom i bananom po cijeni od 6,90 eura, dok je Nutella Pistacija kombinacija parathe, Nutelle i pistacije, također po cijeni od 6,90 eura.

