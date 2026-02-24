Američke palačinke obične se poslužuju uz javorov sirup, agave ili slične slatke sirupe. Sirupi od šećera čest su sastojak i mnogobrojnih kolača i slastica, a stavljaju se čak i u koktele. Najbolje od svega? Možete ih na vrlo lagan način pripremiti i u vlastitom domu.

Za pripremu sirupa od šećera trebat će vam svega četiri sastojka: smeđi šećer, voda, maslac i ekstrakt vanilije. Po želji sirup možete aromatizirati i pokojim začinom poput mljevenog cimeta, klinčića i anisa.

Šećer i vodu stavite u jedan lonca i zakuhajte dok se šećer ne rastopi. Dodajte maslac i vaniliju i nastavite kuhati još par minuta dok se sastojci ne povežu. I to je sva mudrost!

Ovaj sirup od šećera možete upotrijebiti za zaslađivanje kave, čaja, limunade, smoothieja i raznih koktela. Iskoristiti ga možete kao preljev za sladoled, voćnu salatu, za kandiranje orašastih plodova, ali kao dio marinade ili glazure za meso.