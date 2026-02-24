Američke palačinke obične se poslužuju uz javorov sirup, agave ili slične slatke sirupe. Sirupi od šećera čest su sastojak i mnogobrojnih kolača i slastica, a stavljaju se čak i u koktele. Najbolje od svega? Možete ih na vrlo lagan način pripremiti i u vlastitom domu.
Za pripremu sirupa od šećera trebat će vam svega četiri sastojka: smeđi šećer, voda, maslac i ekstrakt vanilije. Po želji sirup možete aromatizirati i pokojim začinom poput mljevenog cimeta, klinčića i anisa.
Šećer i vodu stavite u jedan lonca i zakuhajte dok se šećer ne rastopi. Dodajte maslac i vaniliju i nastavite kuhati još par minuta dok se sastojci ne povežu. I to je sva mudrost!
Ovaj sirup od šećera možete upotrijebiti za zaslađivanje kave, čaja, limunade, smoothieja i raznih koktela. Iskoristiti ga možete kao preljev za sladoled, voćnu salatu, za kandiranje orašastih plodova, ali kao dio marinade ili glazure za meso.
Sirup od šećera - sastojci:
- 400 g smeđeg šećera
- 250 ml vode
- 120 g maslaca
- ½ čajne žličice ekstrakta vanilije
Sirup od šećera - priprema:
- U lončić stavite smeđi šećer i vodu i zakuhajte sve zajedno. Kuhajte par minuta dok se šećer potpuno ne otopi. Dodajte maslac i nastavite miješati dok se maslac ne otopi, a potom dodajte ekstrakt vanilije.
- Sve dobro promiješajte i prebacite u steriliziranu staklenku. Upotrijebite kao dodatak u slatkim jelima i po želji. Dobar tek!