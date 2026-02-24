Tofu je iznimno fleksibilna namirnica, koja se može spremiti na različite načine - možete je kuhati, pirjati, peći i pržiti, pa čak i jesti “sirovu”. U Hrvatskoj je i dalje zapostavljena, što je prava šteta.

Čvrsti tofu može biti odlična zamjena za meso, a pogotovo u azijskim receptima začinjenima umakom od soje, chili crispom, rižinim octom, češnjakom, đumbirom i drugim sličnim sastojcima.

Danas vam predlažemo da ispečete hrskave komadiće tofua, a potom ih obložite slasnim umakom na bazi sezama te poslužite uz kuhanu rižu. Riječ je o finom i brzom jelu koji obiluje bjelančevinama biljnog porijekla, a koje će oduševiti i one koji inače “ne mogu bez mesa”.

Hrskavi tofu u slasnom umaku - sastojci: 400 g čvrstog tofua

180 ml povrtnog temeljca

120 ml umaka od soje sa smanjenim udjelom soli

60 ml javorovog sirupa ili agavea

60 g kukuruznog škroba

2 češnja češnjaka

2 žlice tostiranog sezamovog ulja

2 žlice rižinog octa

2 žlice chili crisp umaka

komadić svježeg đumbira veličine 2 cm

biljno ulje po želji

sol po želji

tostirane sjemenke sezama za posluživanje Hrskavi tofu u slasnom umaku - priprema: Tofu izvadite iz pakiranja i ocijedite od viška vode. Ako imate prešu za tofu, upotrijebite je kako biste uklonili višak vlažnosti. Natrgajte suhi tofu na komade veličine zalogaja. Pospite ga sa solju i nešto biljnog ulja te s 40 grama kukuruznog škroba - da se komadi ravnomjerno oblože ovom kombinacijom sastojaka. Prebacite tofu na lim za pečenje i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko 25 do 30 minuta dok tofu ne postane hrskav i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Napravite umak: u veliku zdjelu naribajte đumbir i češnjak, podlijte s povrtnim temeljcem, umakom od soje, javorovim sirupom i rižinim octom. Dodajte i chili crisp, tostirano sezamovo ulje i ostatak kukuruznog škroba. Miješajte dok se sastojci ne povežu. U veću tavu ulijte pripremljeni umak i pustite da lagano zakuha otprilike tri do četiri minute. Kad se umak zgusne u njega ubacite pečeni tofu i sve dobro promiješajte. Poslužite s tostiranim sezamovim sjemenkama i prilogom po želji. Dobar tek!

