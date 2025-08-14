Burrata, kravlji, odnosno bivolji sir koji je najjednostavnije opisati kao mozzarellu meke unutrašnosti što podsjeća na maslac i vrhnje, fantastičan je dodatak tjestenini i pizzi. Te meke bijele loptice potječu s talijanskog juga, a s vremenom ih je zavolio cijeli svijet.
Uz burratu sjajno paše pesto, koji možete brzo i jednostavno pripremiti od špinata, bosiljka, maslinovog ulja, parmezana - i još pokojeg sastojka. Nježne note špinata i bosiljka naglasit će pahuljice čilija, a ne zaboravite niti na usitnjene pistacije koje daju finu teksturu.
Tjestenina s pestom i čilijem - sastojci:
- 60 g svježih listova špinata
- 30 g svježih listova bosiljka
- 50 g svježe naribanog parmezana
- 4 češnja češnjaka, grubo nasjeckana
- 60 ml svježe iscijeđenog limunovog soka
- Sitno naribana korica 1 organskog limuna
- ¾ žličice soli
- 120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 370 g suhe tjestenine (špageti)
- 115 g sira burrata
- 35 g nasjeckanih pistacija
- ½ do 1 žličica pahuljica čilija (ovisno o željenoj ljutini)
Tjestenina s pestom i čilijem - priprema:
- Stavite špinat, bosiljak, parmezan, češnjak, limunov sok, koricu limuna, sol i 60 ml maslinovog ulja u blender ili sjeckalicu. Miksajte na niskoj brzini dok se sastojci ne usitne. Zatim smanjite brzinu na srednje nisku i u tankom mlazu dodajte preostalih 60 ml maslinovog ulja kroz otvor na poklopcu.
- Miksajte dok ne dobijete relativno gladak umak s vrlo sitno nasjeckanim listovima. Po potrebi pauzirajte rad i skinite sastojke sa stijenki posude pa ponovno izmiksajte. Trebali biste dobiti oko 240 ml (1 šalicu) umaka.
- Skuhajte tjesteninu u velikom loncu prema uputama na pakiranju. Pred kraj kuhanja odvojite 120 ml vruće vode od kuhanja tjestenine i prelijte je u mali lonac.
- Dodajte umak od špinata i bosiljka u mali lonac s vodom od tjestenine i pjenjačom dobro promiješajte. Zagrijte na srednje laganoj vatri dok ne postane vruće, ali ne i da zakipi, miješajući svakih nekoliko minuta. Maknite s vatre.
- Ocijedite tjesteninu i vratite je u veliki lonac. Prelijte je pripremljenim umakom, dodajte burratu (uključujući svu kremastu tekućinu s daske), nasjeckane pistacije i pahuljice čilija.
- Nježno promiješajte dvjema drvenim žlicama kako bi se tjestenina dobro obložila umakom. Poslužite odmah.