Burrata, kravlji, odnosno bivolji sir koji je najjednostavnije opisati kao mozzarellu meke unutrašnosti što podsjeća na maslac i vrhnje, fantastičan je dodatak tjestenini i pizzi. Te meke bijele loptice potječu s talijanskog juga, a s vremenom ih je zavolio cijeli svijet.

Uz burratu sjajno paše pesto, koji možete brzo i jednostavno pripremiti od špinata, bosiljka, maslinovog ulja, parmezana - i još pokojeg sastojka. Nježne note špinata i bosiljka naglasit će pahuljice čilija, a ne zaboravite niti na usitnjene pistacije koje daju finu teksturu.