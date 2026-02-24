Ako tražite brz recept koji će oduševiti vaše nepce, i istovremeno ga počastiti s malo kuksuza, ova sicilijanska tjestenina s umakom od pistacija pravi je izbor.

Kremasta ricotta, aromatične pistacije i slani špekić stvaraju savršenu ravnotežu okusa, a najbolje od svega je što će jelo biti gotovo za samo 20 minuta. Ovaj je recept idealan za brzi ručak ili večeru - kada želite nešto posebno, ali ne želite provesti sate u kuhinji.

Tjestenina s umakom od pistacija - sastojci: 100 g pistacija, neslanih

80 g ricotte

75 g parmezana, naribanog

25 g dimljene slanine

4 mlada luka, nasjeckan samo bijeli dio

100 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

maslac za prženje

400 g tjestenine Tjestenina s umakom od pistacija - priprema: Dvije trećine pistacija kratko prokuhajte (blanširajte) te uklonite tanku kožicu. Preostale pistacije lagano tostirajte i sitno usitnite. Mladi luk i slaninu pržite na malo maslaca dok ne omekšaju, ali pazite da ne zagore. U sjeckalici ili blenderu usitnite blanširane pistacije s pirjanim mladim lukom, slaninom i malo maslinova ulja. Dobivenu pastu pomiješajte s ricottom, dodajte usitnjene tostirane pistacije, parmezan i ostatak ekstra djevičanskog maslinova ulja te dobro promiješajte. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Ocijedite je, ali ostavite malo vode od kuhanja u loncu. Umiješajte umak od pistacija u tjesteninu i po potrebi dodajte malo sačuvane vode kako biste dobili kremastu teksturu. Poslužites još parmezana.

