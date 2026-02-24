Ako tražite brz recept koji će oduševiti vaše nepce, i istovremeno ga počastiti s malo kuksuza, ova sicilijanska tjestenina s umakom od pistacija pravi je izbor.
Kremasta ricotta, aromatične pistacije i slani špekić stvaraju savršenu ravnotežu okusa, a najbolje od svega je što će jelo biti gotovo za samo 20 minuta. Ovaj je recept idealan za brzi ručak ili večeru - kada želite nešto posebno, ali ne želite provesti sate u kuhinji.
Tjestenina s umakom od pistacija - sastojci:
- 100 g pistacija, neslanih
- 80 g ricotte
- 75 g parmezana, naribanog
- 25 g dimljene slanine
- 4 mlada luka, nasjeckan samo bijeli dio
- 100 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- maslac za prženje
- 400 g tjestenine
Tjestenina s umakom od pistacija - priprema:
- Dvije trećine pistacija kratko prokuhajte (blanširajte) te uklonite tanku kožicu. Preostale pistacije lagano tostirajte i sitno usitnite. Mladi luk i slaninu pržite na malo maslaca dok ne omekšaju, ali pazite da ne zagore.
- U sjeckalici ili blenderu usitnite blanširane pistacije s pirjanim mladim lukom, slaninom i malo maslinova ulja. Dobivenu pastu pomiješajte s ricottom, dodajte usitnjene tostirane pistacije, parmezan i ostatak ekstra djevičanskog maslinova ulja te dobro promiješajte.
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Ocijedite je, ali ostavite malo vode od kuhanja u loncu.
- Umiješajte umak od pistacija u tjesteninu i po potrebi dodajte malo sačuvane vode kako biste dobili kremastu teksturu. Poslužites još parmezana.
