Iako je Europa i dalje najposjećenija, na listi zemalja s najbržim turističkim rastom pojavile su i se neke nove destinacije, navodi BBC i dodaje kako je Brazil zabilježio skok dolazaka od 37 posto, Egipat 20 posto, Etiopija 15 posto, a Butan 30 posto. Čak su i Sejšeli, mali arhipelag uz istočnu obalu Afrike, ostvarili rast od 13 posto. Sve više putnika traži autentične kulture i krajolike te osjećaj otkrivanja novih destinacija.

Egipat

S rastom međunarodnih dolazaka od 20 posto u 2025., Egipat se istaknuo kao jedan od najjačih igrača na Bliskom istoku. Ključni poticaj bio je dugo očekivano otvaranje Velikog egipatskog muzeja u blizini piramida u Gizi – projekt koji se čekao više od 20 godina.

Brazil

Brazil je 2025. zabilježio najveći godišnji rast od čak 37 posto. Veliki događaji poput Olimpijskih igara u Riju, Svjetskog nogometnog prvenstva i utrke Formule 1 u São Paulu dodatno su ojačali globalnu vidljivost zemlje. São Paulo se profilirao kao međunarodno središte kulture, glazbe i gastronomije.

Etiopija

Etiopija je 2025. zabilježila rast od 15 posto, pridonoseći ukupnom afričkom rastu od 8 posto, najvišem među svim regijama kontinenta. Etiopija nudi iznimno bogatstvo arheologije, antropologije i prirodne baštine. Na sjeveru se nalazi nasljeđe Aksumskog Carstva, uključujući crkve uklesane u stijene u Lalibeli i srednjovjekovnu arhitekturu Gondara. Planine Simien nude spektakularne krajolike i susrete s rijetkim gelada majmunima, dok dolina Omo na jugu čuva stoljetne kulturne tradicije lokalnih zajednica.

Sejšeli

Sejšeli su prošle godine ostvarili rast dolazaka od 13 posto. Destinacija se sve više udaljava od isključivo romantične reputacije medenog mjeseca. Posjetitelji sve češće dolaze na Sejšele planinariti, roniti ili se prepustiti čarima wellnessa.

Butan

Butan, nekoć izolirano kraljevstvo, otvorio se turizmu 1970-ih, ali drži broj turista pod kontrolom visokim troškovima koje svaki posjetitelj mora platiti. Turisti plaćaju visoku dnevnu naknadu, od oko 85 eura, a zarada navodno većinom odlazi na infrastrukturu.

