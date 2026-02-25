Galerija 1 1 1 1 Grk, pošip, malvasija dubrovačka, rukatac i plavac mali – samo su neke od autohtonih sorata vinove loze koje se uzgajaju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i od kojih se proizvode vrhunska hrvatska vina. Vinoljupci koji žele pobliže upoznati ovu iznimno važnu enogastronomsku destinaciju pozvani su da što prije nabave ulaznice za ciklus radionica Jug Hrvatske u čaši, koji će se tijekom ožujka i travnja održati u zagrebačkom diWine studiju.

Riječ je o neformalnoj vinskoj edukaciji namijenjenoj vinskim entuzijastima i ljubiteljima vina, koja ima za cilj polaznicima približiti Dubrovačko-neretvansku županiju kao turističku destinaciju kroz prizmu izuzetnih vina. U sklopu ciklusa održat će se ukupno četiri radionice, a svaka od njih u fokus će staviti vina, vinare i gastronomiju pojedine regije. Ciklus započinje u četvrtak, 11. ožujka, vinima Komarne i Neretve, a zatim slijede Konavle (25. ožujka), Korčula (2. travnja) te Pelješac (18. travnja).

Polaznici radionica, osim kušanja vrhunskih vina, imat će priliku saznati više o povijesti spomenutih vinskih regija, autohtonim sortama te enogastronomskim događanjima i festivalima, a najbolja vijest je da cijena ulaznice iznosi svega 19 eura, s obzirom na to da program sufinancira Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

Ovu sjajnu vinsku priču podržali su brojni vinari, pa će radionice biti prilika za kušanje vina Volarević, Rizman, Opus, Terra Madre (Komarna), Crvik, Miljas, Zoro (Konavle), Pecotić, Popić, Fides, Krajančić, Merga Victa (Korčula) te Ponos (Cibilići), Madirazza, Antičević, Miloš, Matković, Dingač-Skaramuča, Vicelić i PZ Putnikovići (Pelješac).

Dubrovačku rivijeru godišnje posjeti više od dva milijuna stranih turista, a brojni od njih ovu destinaciju biraju upravo zbog vina i gastronomije. Hrvatska je, naime, iznimno bogata autohtonim sortama vinove loze, od kojih se mnoge uzgajaju upravo u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Kako su proizvođači mahom male obiteljske butik-vinarije s nevelikom proizvodnjom, često se događa da je pojedina vina moguće kušati i kupiti isključivo na destinaciji.

Radionice organizira i vodi Irena Lučić, voditeljica platforme diWine, koja već više od deset godina promovira vino i vinsku kulturu, a mjesto održavanja je diWine studio, smješten u Palmotićevoj 32 u Zagrebu – dobro poznato mjesto okupljanja vinoljubaca. Više o platformi diWine možete saznati na www.diwine.com.hr, a to je ujedno i web-mjesto na kojem se kupuju ulaznice za spomenute radionice.

Broj mjesta je ograničen, pa nemojte predugo oklijevati, već otputujte na jug uz nekoliko čaša vrhunskih vina i dobro provedeno poslijepodne.

