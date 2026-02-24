Clafoutis spada u tradicionalne francuske deserte, a svoje korijene vuče iz regije Limousin (koja je također poznata po proizvodnji konjaka). Najčešće podrazumijeva pitu od višanja, šljiva ili marelica, ali slobodno ga možete isprobati i u slanoj verziji sa sirom i pancetom. Tijesto se radi od jaja, mlijeka, šećera i brašna, a neki recepti uključuju i maslac, vrhnje ili ulje. Neki će reći da je clafoutis zapavo quiche bez kore, ali kako god ga zvali veliki su izgledi da će vam se svidjeti.

Clafoutis sa sirom i slaninom - sastojci: 200 ml vrhnja za šlag

4 jaja

100 g svježe ricotte ili svježeg kremastog sira (može i dobro ocijeđeni svježi sir)

100–120 g dimljene pancete ili slanine

100 g tvrdog, pikantnijeg sira (zreliji trapist, gruyère, ementaler ili tvrđi domaći sir)

50 g glatkog brašna

120 ml mlijeka

svježe mljeveni papar

prstohvat soli (po potrebi) Clafoutis sa sirom i slaninom - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C . Lagano nauljite ili namastite srednje veliku vatrostalnu posudu (promjera oko 22–24 cm). Na suhoj tavi prepecite pancetu ili slaninu dok ne postane hrskava. Prebacite je na papirnati ubrus da se ocijedi, zatim narežite na manje komadiće. Sir narežite na sitne kockice ili ga grubo naribajte. U većoj zdjeli pjenjačom umutite jaja, slatko vrhnje i ricottu dok ne dobijete glatku smjesu. Postupno dodajte brašno, stalno miješajući da se ne stvore grudice. Ulijte mlijeko i dobro sjedinite. Začinite paprom i oprezno posolite – panceta i sir već su dovoljno slani. Ravnomjerno rasporedite pancetu i sir po posudi. Polako prelijte smjesom od jaja tako da sastojci ostanu raspoređeni po cijeloj površini. Pecite oko 35–45 minuta, dok vrh ne dobije zlatnu boju, a sredina se lagano stisne (trebala bi biti čvrsta, ali još blago sočna). Ostavite da se odmori 10–15 minuta prije rezanja. Možete poslužiti toplo ili na sobnoj temperaturi, narezano na kocke.

