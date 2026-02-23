Galerija 1 1 1 1 Belgija se smatra jednom od najvažnijih pivskih zemalja na svijetu. Pivo je duboko ukorijenjeno u svakodnevni život, gastronomiju i društvenu kulturu, a belgijska pivska tradicija prepoznao je i UNESCO. Belgijski pivari poznati su po inovativnosti i eksperimentiranju. Osim klasičnih stilova, proizvode se trapistička piva (samostanska), lambici (spontano fermentirana), gueuze (mješavina lambica), kao i voćna piva te brojne craft varijacije s različitim vrstama kvasca, dodacima i posebnim metodama fermentacije. Upravo ta kombinacija tradicije i kreativnosti Belgiji daje reputaciju jedne od najraznovrsnijih pivskih scena u Europi. Terase barova ispunjene su tijekom cijele godine, a ispijanje piva u prijepodnevnim satima ne smatra se neobičnim, već dijelom opuštenog životnog ritma. Jedna od posebnosti belgijske pivske kulture jest način posluživanja. Gotovo svaka pivovara ima vlastitu, posebno dizajniranu čašu namijenjenu točno određenom pivu, a posluživanje piva smatra se gotovo jednako važnim kao i njegovo kuhanje.

Gent - 4 (Foto: Shutterstock)

Dulle Griet u Gentu

U povijesnom gradu Gentu nalazi se pub De Dulle Griet, poznat po jednoj od najvećih ponuda piva u gradu – ondje možete birati između više od 500 vrsta. Ipak, ono po čemu je ovaj bar poznat jest način posluživanja kućnog specijaliteta. Riječ je o pivu Max van het Huis, koje dolazi u svijetloj i tamnoj varijanti, s udjelom alkohola od 7,5 posto. Pivo se poslužuje u golemoj čaši od 1,2 litre u obliku izduženog tulipana postavljenog u drveni stalak.

Zbog vrijednosti i veličine čaše, gost koji naruči ovo pivo mora ostaviti jednu cipelu kao polog. Nakon što naručite pivo, konobar će je spremiti u košaru koja visi sa stropa i dobiti je natrag nakon što je vratite neoštećenu. U slučaju nezgode, ili ako je poželite kupiti kao suvenir, platit ćete je 90 eura.

Luda Meg

Pub dijeli ime s Ludom Meg (Dulle Griet), srednjovjekovnim topom velikog kalibra koji je nastao u Gentu krajem 15. stoljeća. Pripadao je caru Maksimilijanu I. krajem 15. stoljeća i mogao je ispaljivati kamene kugle teške 330 kilograma na udaljenost od nekoliko stotina metara. Top je nazvan prema legendarnoj flamanskoj ratnici za koju se govorilo da je kao oružje koristila veliku željeznu kuglu.

Godine 1452. grad Gent koristio je ovaj veliki top u jednoj bitci kod grada Oudenaarde. No kada su se morali povući, top je ostao tamo i preuzeli su ga neprijatelji. Tek mnogo godina kasnije vraćen je natrag u Gent. Danas ga možete vidjeti izloženog blizu trga Vrijdagmarkt, u starom dijelu grada.

Sagrada Familia: 10 zanimljivosti o (novoj) najvišoj crkvi na svijetu +2