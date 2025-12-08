Galerija 3 3 3 3 Početkom 19. stoljeća teran je bio najrasprostranjenija vinska sorta u Istri, ali s vremenom je pao u sjenu dopadljivije i manje zahtjevne malvazije. Svojeglava, tamna i mišićava sorta nikada nije bila svima po volji - za razliku od malvazije koja može biti moćna, slojevita i kompleksna, ali i zna kako ugađati, biti ljupka i peoplepleaserska. Teran se većinom voli strastveno – ili izbjegava. Prigovaralo mu se zbog izazovne svježine i tanina koji stišću usta i opterećuju, ali danas pokazuje da može ispisivati vinsku budućnost velikih, sofisticiranih vina.

Zahvaljujući vrsnim čuvarima tradicije obje strane vinskog spektra konačno dobivaju zasluženo mjesto, neumorno osvajaju nagrade i priznanja te postaju sve vidljivije na kartama poznavatelja.

Jedan od najvećih, najpredanijih i najstrpljivijih vinara u Istri, koji doprinosi tome da se obje sorte sačuvaju u linijama života što kolaju poluotokom jest bez sumnje Gianfranco Kozlović sa svojom obitelji.

A što mogu njegovi terani publika se mogla nedavno uvjeriti na svečanom okupljanju u restoranu Zinfandel’s zagrebačkog hotela Esplanade povodom premijere velikog Terana Santa Lucia 2017. Osim zvijezde večeri, nazočni su mogli kušati, uspoređivati i promišljati o mlađim berbama koje će na tržište izaći tek za godinu, dvije, kao i o aktualnoj 2024, ali i otputovati u dalju prošlost, sve do 2008.

Moć položaja

Kako je lijepo rekla Danijela Kramarić, najbolja hrvatska sommelierka i vlasnica Plavog podruma u Voloskom, mogli smo osvijestiti posebnosti terana – i što sve tu rustikalnu, moćnu, žilavu, animalnu, voćno-travnatu sortu čini elegantnom. Osim trešanja, višanja, malina, zrelih šljiva, ljubičica, irisa i grubo mljevenog papra, voli se i esencija mora koja čini Kozlovićev teran unikatnim. A Gianfranco Kozlović teranu je pružio položaj koji zaslužuje. Položaj Santa Lucia ubraja se među najvrijednije vinogradarske položaje u Hrvatskoj – optimalna nadmorska visina, snaga vjetra, sunca i mora te tlo koje čine fliš, vapnenačke stijene i glina djelići su jedinstvene slagalice.

Vinska premijera

"Teran Santa Lucia 2017 je vino koje dolazi s istoimenog položaja u blizini Buja, koje je nastajalo punih osam godina, tijekom kojih je pažljivo njegovano i strpljivo dozrijevano u obiteljskom podrumu. Santa Lucija je lokacija za koju obitelj Kozlović smatra da je najbolja za stvaranje vrhunskog terana, naročito njeni osunčaniji dijelovi koji i jesu odabrani upravo za ovo vino. Obitelj Kozlović teranu je posvećena već tri desetljeća, preciznije njegovom svježem izdanju dozrijevanom u inoksu, to jest pristupačnom vinu za svakodnevnu potrošnju, sočnog i voćnog karaktera, i tek danas po prvi puta na tržište izbacuju svoj premium teran. Da je svježi Teran Kozlović također vino koje se može čuvati godinama u boci moglo se posvjedočiti uoči promocije novog Terana Santa Lucija 2017, na vertikalnom kušanju gdje je posluženo pet svježih terana iz berbi 2008.. 2011., 2016., 2019. i 2021.“, kaže vinski stručnjak Saša Špiranec i dodaje:

"Premijera Teran Santa Lucije 2017 je pak popraćena s kušanjem Terana Santa Lucia iz mlađih berbi 2018. i 2019. koji će na tržište izaći tek za godinu, dvije, i sa aktualnim svježim teranom iz 2024. Navedena vina su poslužena uz virtuoznu večeru od pet sljedova vrhunske chefice Ane Grgić, koja je popratna jela osmislila uz kušanje navedenih vina".

Pitanje identiteta

"Svojedobno je crni cuveé Santa Lucia je predstavljao jednu prekretnicu u crnim vinima Istre u pravcu elegancije, koncentracije i mineralnosti, ali s jasnim internacionalnim karakterom. Ipak, istovremeno je u tom vinu uvijek bilo i terana, tako da teran na Santa Luciji nije novost. Međutim, ovaj sada prelazak na čisti teran, kao što smo večeras mogli svjedočiti, je iznimno uspješan, jer sada je crna Santa Lucia vino s još više karaktera, a što je još važnije, s još više identiteta, tako da straha za budućnost ovog vina definitivno nema“, otkriva trostruka sommelierska prvakinja Hrvatske Danijela Kramarić.

Promociji je nazočio i Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma i bivši ministar turizma, a ujedno jedan od prvih sommeliera Hrvatske još iz ranih devedesetih te zamoljen da prokomentira svoje dojmove je rekao: “Teran Santa Lucia je po meni nova zvijezda hrvatske vinske scene. Ono što su Kozlovići uspješno već napravili sa Malvazija Santa Lucijom, sada počinju s teranom, za koji sam siguran da će doseći iste razine izvrsnosti i kvalitete. Teran Santa Lucia je jedan drugačiji teran, prihvatljiv za sve i istovremeno vrlo ozbiljno vino u smislu kompetitivnosti s ponajboljim crnim vinima svijeta.”

Vrijeme je ključno

Priupitavši nasljednicu obiteljske vinarije, Giannu Kozlović, diplomiranu enologinju koja je dubinski uključena u obiteljski posao što Teran Santa Lucia čini posebnim vinom, istaknula je: “Prvo je položaj, jer ovo je vino koje prije svega definira položaj, dakle položaj Santa Lucia, ali i ne samo to nego i na samoj Santa Luciji je odabran onaj dio koji direktno utječe na stil vina, to jest na količinu i kvalitetu tanina, na tip boje, na koncentraciju i u konačnici na aromatiku koja je posljedično plemenitija i ugodnija, koja daje dosta šljive, višnje i paprene note. Drugo je protok vremena. Teran je sorta koja traži dugačko dozrijevanje, ona uvijek ima izraženu svježinu koja s vremenom poprima drugačiji karakter, koji se tada pretvara u stanovitu eleganciju, a s druge strane s dozrijevanjem se i tanini mijenjaju i mekšaju, tako da je za izvući najbolje od terana potrebno vrijeme, upravo kao što smo napravili kada smo ga u podrumu njegovali punih osam godina.“

Idejni autor vina, Gianfranco Kozlović, je motivaciju za ovo vino objasnio na slijedeći način: “Za mene je Teran Santa Lucia u ovoj fazi jedan dugoročni znanstveno eksperimentalni projekt uz pomoć kojeg želim doći do spoznaja o maksimalnom potencijalu te sorte i sam taj proces učenja i razvoja me čak i više ispunjava od uspjeha vina koje je danas predstavljeno i s kojim sam zapravo zadovoljan. Vinograd smo posadili prije desetak godina i iz njega godišnje proizvedemo godišnje od 1.000 do 3.000 boca, ovisno o selekciji grožđa i karakteristikama pojedine berbe. Svakako smo ponosni na to vino, međutim, vjerujem da i dalje imamo prostor za napredak da bi dostigli istu ili sličnu razinu koju smo postigli s Malvazijom Santa Lucia. Kod malvazije mi kao obitelj nemamo više tajni, tu su nam stvari sasvim poznate, dok nam je teran i dalje zona učenja, stjecanja iskustva i finog brušenja spoznaja na putu do konačnog cilja, besprijekornog vina koje vjerno utjelovljuje sortna svojstva i ima prepoznatljivi pečat Bujštine.”

Dobrodošli u Otočec: Čarobni dvorac na vodi do kojeg vam treba sat vremena od Zagreba +27