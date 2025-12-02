Ako planirate peći puno kolača za blagdane, vjerojatno ćete u receptima naići na sastojke koji trebaju biti na sobnoj temperaturi prije nego što ih sljubite s drugim namirnicama.



Najbolje rezultate dobit ćete ako kolače radite od maslaca, jaja i krem sira sa sobne temperature. Topliji mliječni proizvodi lakše se povežu s drugim sastojcima te jamče ujednačenije tijesto. Hladan maslac ćete, primjerice, teže pomiješati sa šećerom – umjesto glatke i pahuljaste smjese najčešće ćete dobiti neuglednu grudastu masu.



Da bi dosegao sobnu temperaturu maslacu obično treba oko 30 do 60 minuta. Ako ste ga zaboravili izvaditi iz hladnjaka na vrijeme, ne brinite. Nemojte maslac stavljati u mikrovalnu pećnicu – osim ako ga ne želite rastopiti do kraja. Umjesto toga, narežite ga na manje komadiće i takvog ostavite na kuhinjskom pultu. Rezanje maslaca na manje komade ubrzat će proces zagrijavanja, te će isti biti spreman za korištenje u svega 15-ak minuta.

Cheesecake će imati bolju teksturu ako u njega dodate krem sir sa sobne temperature (Foto: Shutterstock)

Ako vam trebaju jaja sobne temperature, potopite ih u toploj vodi otprilike 10 minuta. Potom ih obrišite i iskoristite na željeni način. Pripazite samo da voda nije prevruća – jaja se počnu kuhati u vodi od 65 stupnjeva Celzija naviše. Ne želite ih skuhati, tek zagrijati.

Ako želite napraviti najkremastiji cheesecake, krem sir mora biti omekšan prije nego što ga stavite u mikser. Najbrži način da dovedete sir na sobnu temperaturu jest korištenje mikrovalne pećnice.



Izmjerite potrebnu količinu krem sira za recept i stavite u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu, pa ga zagrijavajte u intervalima od 20 sekundi na najjačoj snazi. Provjeravajte mekoću krem sir s gumiranom lopticom, a kad postane maziv – spreman je za upotrebu u kolaču.

