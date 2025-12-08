Galerija 2 2 2 2 Klizanje na otvorenom sastavni je dio adventskih programa – kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Gdje treba klizati ovoga adventa? Naš izbor otkrijte u nastavku teksta.

Klizalište u puskoj Areni

U sklopu Adventa u Puli su Areni je otvoreno novo adventsko klizalište koje se prostire na 800 četvornih metara, a uključuje i dodatnu stazu za klizanje. Opremljeno je, pak, naprednom LED RGB mesh tehnologijom koja donosi posebnu vizualnu dimenziju ambijentu antičkog amfiteatra. Klizalište je postavila riječka tvrtka Arctic, koja je potpisala i prošlogodišnju ledenu atrakciju u Puli.



Posjetitelje u puskoj Areni očekuju dnevne i večernje tematske animacije, obiteljska i dječja druženja, susreti a Djedom Mrazom, kreativni programi na ledu te glazbeni večeri.



Klizalište će biti otvoreno do 11. siječnja 2026. godine. Ulaz u pulsku Arenu je besplatan tijekom adventa, a ulaznica za klizalište se naplaćuje ovisno o dobi posjetitelja i vremenu posjeta, između 2 do 6 eura . Za najam klizaljki trebat ćete izdvojiti još 1-3 eura.

Klizalište u pulskoj Areni (Foto: PR)

Ice Wonderland u Varaždinu

Ledni park Ice Wonderland na Kapucinskom trgu u Varaždinu najveće je klizalište na otvorenom u Hrvatskoj, ali i regiji. Ove se godine prostire na čak 1900 četvornih metara.



Do 12. siječnja 2026. godine ovdje ćete moći uživati u ledu – bit će upriličeni razni sportsko-zabavni programi, sve od škole klizanja za najmlađe i hokejaških treninga do plesnih disco večeri na ledu uz svjetlosne efekte.



Za djecu do 6 godina starosti ulaznica za klizalište iznosi 2 eura, a za starije od toga 3 eura. Obiteljsku ulaznicu za klizalište za dvije odrasle osobe i dvoje djece možete kupiti za 8 eura. Najam klizaljki, pak, stoji 3 eura.

Najveće klizalište na otvorenom u Hrvatskoj nalazi se u Varaždinu (Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell)

Ledeni park u Zagrebu

Trg kralja Tomislava i ove je godine transformiran u prekrasno klizalište na otvorenom. Ledeni park osvjetljen je s tisućama blagdanskih svjećica, a osigurava prostor od 1500 četvornih metara za uživanje na ledu u centru metropole.



Ledeni park u Zagrebu je i pozornica za razna zabavna događanja, te je okružen kućicama s blagdanskom ponudom jela i pića. Povrh svega, tu je i vidikovac s kojeg možete pratiti što se događa na ledu.



Klizalište će biti otvoreno do 7. siječnja 2026. godine. Ulaznica za klizanje košta između 3,5 eura do 5 eura – ovisno o vremenu i dobi posjetitelja. Za djecu mlađu od šest godina ulaz je slobodan, ali je nužna pratnja starije osobe. Za najam klizaljki treba izdvojiti 5 eura.

Ledeni park Zagreb (Foto: Goran Stanzl/Pixsell)

Dva klizališta u Splitu

Poseban je doživljaj klizati i Splitu! Ove godine grad pod Marjanom je osigurao dva klizališta na otvorenom za ljubitelje ovog zimskog sporta: na Prokurativima na ledenoj površini od 525 četvorna metra, dok Mertojak nudi intimniju atmosferu na 200 četvornih metara leda.



Oba klizališta će raditi do 11. siječnja 2026., uz niz zabavnih događanja. Cijena ulaznice iznosi 7 eura, a za najam klizaljki treba izdvojiti još dva eura. Promotivne cijene ulaznica od 5 eura osigurane su u jutarnjim i kasnovečernjim terminima: radnim danom od 9 do 15 sati i od 22 do 23 sata, te vikendom i praznikom od 9 do 10 te od 22 do 23 sata.

Klizalište na Prokurativama u Splitu (Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell)

Klizalište u Osijeku

Kraj godine rezerviran je i za sezonu klizanja na osječkom Sokolu. Riječ je o jednom od najvećih klizališta na otvorenom u Hrvatskoj, a koje nudi mnoštvo dobre zabave za male i velike.



Klizanje na Sokolu bit će dostupno i u prvom mjesecu 2026. godine. Cijena ulaznice iznosi 4 eura, a kupite li odjednom karnet od 10 komada uštedjet ćete 50 centi po ulaznici.



Za najam klizaljki treba platiti tri eura. Građani koji imaju svoje klizaljke mogu ih donijeti na oštrenje – usluga oštrenja plaća se 7 eura.

