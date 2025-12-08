Galerija 4 4 4 4 Juraj Klepić, mladi pastry chef iz Slavonije, koji je zanat pekao kod Petre Jelenić i Roberta Hromalića prošle godine nas je oduševio svojom Dubai čokoladom – čokoladom punjenom kremom od pistacije i hrskavih kadaif rezanaca, nakon čega su uslijedile i Dubai fritule. Ove godine Juraj mami na Strossmayerov trg čokoladnom tortom koju su mnogi proglasili najboljim slatkišem Fuliranja.

Na kućici Gdje je Jura? Pronaći ćete Matildu - nevjerojatno ukusnu čokoladnu tortu koju čine raskošni biskvit, čokoladni ganache od belgijske tamne čokolade i vrući preljev od čokolade. Niti premalo niti previše slatka, savršeno sočna torta je inspirirana hitom s društvenih mreža koji je u zvijezde lansirao film Matilda iz 1996., snimljen prema klasiku Roalda Dahla. Ako ste gledali film, vjerojatno se sjećate scene u kojoj dječak Bruce Bogtrotter mora za kaznu pred svima pojesti cijelu čokoladnu tortu. Dječaku definitivno nije bilo lako, ali filmska torta je postala predmet želje ljubitelja čokolade zahvaljujući svojem sočnom izgledu.

Juraj Klepić (Foto: Sandro Sklepić i PR Fuliranja)

Slatki meni

Krišku torte kod Juraja Klepića ćete platiti devet eura, a na jelovniku ćete pronaći još slatkih ideja čije se cijene kreću od šest do 11 eura. Najskuplje su već spomenute Dubai fritule, a u adventskoj ponudi Juraj ima fritule u raznim drugim kombinacijama s bijelom i tamnom čokoladom, jabukama, cimetom i šećerom ili samo sa šećerom. Isprobati možete i churros, španjolski slatki klasik od prženog tijesta koji savršeno paše sa čokoladom.

Više o Fuliranju možete doznati ovdje.

