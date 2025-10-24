Galerija 2 2 2 2 Ovaj tjedan kuhamo jednostavna jela koja se rade bez previše kompliciranja i nepotrebnih sastojaka, a koja su samim time i cjenovno jako prihvatljiva.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo sa slanutkom u jednostavnom umaku od rajčice i nešto začina, a koje je najbolje poslužiti na kriški prepečenog kruha.



Ovaj tjedan jest ćemo i popularno tursko varivo od leće i korjenastog povrća, te pripremiti slasnu pitu od kupusa.



Za ljubitelje mesa tu je popularno jelo iz 80-ih – francuski krumpir – složenac od krumpira, kobasica i kuhanih jaja, a oni koji vole slatko uživat će u najjednostavnijem receptu za kekse s čokoladom koji se pripremaju za 20 minuta.

Slanutak u umaku od rajčica poslužite s tostiranim kruhom (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 27.10. – Slanutak u umaku od rajčice

Slanutak je dobar izvor bjelančevina biljnog porijekla – u 100 grama kuhanog slanutka nalazi se oko 8 do 9 grama proteina. Obiluje i ugljikohidratima te prehrambenim vlaknima koji će vas dugo držati sitima.

Slanutak možete samostalno skuhati. No ako želite ovo jelo napraviti u kratkom roku, poslužite se onime iz konzerve. Sljubite ga s pasatom i ponešto začina te poslužite na tostiranom kruhu.

Utorak, 28.10. – Pita od kupusa

Da biste napravili pitu od pirjanog kupusa ne treba vam puno vremena ni komplicirani sastojci. Upotrijebite kupovno tijesto i nadjenite ga sočnim nadjevom na bazi kupusa, vrhnja – i posoljenog mlijeka. Imamo recept!

Pita od kupusa (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 29.10. – Austrijski gulaš

Austrijski gulaš od krumpira jede se još od vremena Austro-Ugarske, a i danas je čest izbor u austrijskim restoranima. Ima bogat i zasitan okus, toplu boju i brašnasto-kremastu teksturu, pa je idealna za hladniji dio godine. Riječ je o siromaškom jelu koje se priprema od najjednostavnijih namirnica, a koje po želji možete obogatiti i s nešto kobasica.

Četvrtak, 30.10. – Varivo od leće i korjenastog povrća

Leća je iznimno hranjiva mahunarka bogata bjelančevinama biljnog porijekla, vitaminima B, magnezijem, kalijem i cinkom, ali i željezom. Od leće se mogu pripremati raznovrsna jela, a u Grčkoj je, primjerice, popularan fakes . To je jednostavno varivo od leće, krumpira, mrkve i celera koji će vas iznenaditi dubinom okusa.

Varivo od leće, krumpira i mrkve (Foto: Shutterstock)

Petak, 31.10. – Orzo s tunom iz konzerve

Donosimo vam najlakši recept za orzo tjesteninu skuhanu u jednom loncu s rajčicama i tunom iz konzerve. Ako nemate orzo, zamijenite ga s nekom drugom sitnom vrstom tjestenine.



Nemojte bacati ni ulje iz konzerve tunjevine – iskoristite ga za pirjanje povrća. Slast jelu dat će pak slatka dimljena paprika, nasjeckane crne masline i peršin.

Američki keksi s čokoladom (Foto: Shutterstock)

Subota, 1.11. – Keksi s čokoladom

Fini keksi mogu se napraviti u vrlo kratkom vremenu te od sastojaka koje većina ima u svojem hladnjaku u smočnici. Ovi keksi s čokoladnim kapljicama rade se od svega osam sastojaka, a bit će ispečeni za 10 do 12 minuta.

Nedjelja, 2.11. – Francuski krumpir

Nitko ne zna zašto se složenac od ploški krumpira, kuhanih jaja i kobasica zapečenih u pećnici naziva francuski krumpir. Takvo jelo ne postoji u francuskoj gastronomiji, no unatoč tome pod tim se imenom u kontinentalnom dijelu Hrvatske često kuhalo u osamdesetim godinama prošlog stoljeća.U njemu se uživa i danas.

7 brzih jela za svaki dan ovoga tjedna za koje već vjerojatno imate sve sastojke kod kuće +2