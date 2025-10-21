Ova jednostavna pita od dinstanog kupusa ne zahtijeva ni puno vremena ni komplicirane sastojke. Hrskavo tijesto i sočan nadjev jednostavno su neodoljivi, a tajna je u – posoljenom mlijeku.

Pitu od kupusa možete poslužiti toplu ili hladnu, a dobro je znati da će biti još ukusnija idući dan. Poslužite je uz kiselo vrhnje ili kajmak i uživajte.

Pita od kupusa - sastojci: 1 glavica kupusa

240 ml mlijeka

120 ml vode

720 g kiselog vrhnja

2 jaja

1 paket tijesta za pite i savijače

sol

papar

120 ml ulja Pita od kupusa - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Nasjeckajte luk i narežite kupus na duge tanke ploške. Pržite luk na vrućem ulju oko 5 minuta dok ne postane staklast. Dodajte nasjeckani kupus u tavu, posolite i promiješajte. Pirjajte dok kupus ne omekša, pa dobro promiješajte i ostavite sa strane da se ohladi. Pomiješajte jaja s kiselim vrhnjem, posolite i popaprite. Namastite kalup za pitu s malo ulja. Na dno kalupa stavite dva lista tijesta za pitu i naborajte ih tako da prekriju čitavo dno. Dodajte malo nadjeva od kupusa i prelijte ga s pet do šest žlica smjese od jaja i kiselog vrhnja. Dodajte još jedan list tijesta za pitu, naborajte ga i ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Završite s listom tijesta za pitu i prelijte ga ostatkom smjese od jaja i kiselog vrhnja. Stavite u pećnicu i pecite 30 minuta. U lonac ulijte mlijeko i vodu i zagrijte gotovo do vrenja. Dodajte prstohvat soli. Pet minuta prije kraja pečenja izvadite pitu iz pećnice i prelijte mješavinom mlijeka i vode. Pecite još 5 do 10 minuta, dok pita potpuno ne upije tekućinu.

