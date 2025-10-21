Ova jednostavna pita od dinstanog kupusa ne zahtijeva ni puno vremena ni komplicirane sastojke. Hrskavo tijesto i sočan nadjev jednostavno su neodoljivi, a tajna je u – posoljenom mlijeku.
Pitu od kupusa možete poslužiti toplu ili hladnu, a dobro je znati da će biti još ukusnija idući dan. Poslužite je uz kiselo vrhnje ili kajmak i uživajte.
Pita od kupusa - sastojci:
- 1 glavica kupusa
- 240 ml mlijeka
- 120 ml vode
- 720 g kiselog vrhnja
- 2 jaja
- 1 paket tijesta za pite i savijače
- sol
- papar
- 120 ml ulja
Pita od kupusa - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- Nasjeckajte luk i narežite kupus na duge tanke ploške.
- Pržite luk na vrućem ulju oko 5 minuta dok ne postane staklast.
- Dodajte nasjeckani kupus u tavu, posolite i promiješajte. Pirjajte dok kupus ne omekša, pa dobro promiješajte i ostavite sa strane da se ohladi.
- Pomiješajte jaja s kiselim vrhnjem, posolite i popaprite.
- Namastite kalup za pitu s malo ulja. Na dno kalupa stavite dva lista tijesta za pitu i naborajte ih tako da prekriju čitavo dno.
- Dodajte malo nadjeva od kupusa i prelijte ga s pet do šest žlica smjese od jaja i kiselog vrhnja.
- Dodajte još jedan list tijesta za pitu, naborajte ga i ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke.
- Završite s listom tijesta za pitu i prelijte ga ostatkom smjese od jaja i kiselog vrhnja.
- Stavite u pećnicu i pecite 30 minuta.
- U lonac ulijte mlijeko i vodu i zagrijte gotovo do vrenja. Dodajte prstohvat soli.
- Pet minuta prije kraja pečenja izvadite pitu iz pećnice i prelijte mješavinom mlijeka i vode.
- Pecite još 5 do 10 minuta, dok pita potpuno ne upije tekućinu.
