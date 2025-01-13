Galerija 10 10 10 10 Iako je Medvednica jedno od najfrekventnijih planinarskih i izletničkih odredišta u nas, njezin istočni dio mnogima je nepoznanica. Možda je za to dijelom "kriva" i najduža medvednička staza M1, transverzala koja prolazi hrptom ove gore od zapada prema istoku – ali kod Planine gornje one je skretala ne stigavši do posljednjih obronaka na sjeveroistoku. Naknadno je tek medvedničkoj transverzali dodan dio staze odvojen od glavne rute na koji se kreće od PD Lipa - kontrolne točke KT 16 - Grohot i KT 17 - Kladeščica.

Kladeščica - 11 (Foto: TZZŽ)

Kladeščica je nekada bila selo na vrhu istoimenoga brda čiji su stanovnici vodili pravi gorštački život na visini od 460 metara koju ne treba podcijeniti i iako je pitoma Zelina udaljena tek sedam kilometara, a Marija Bistrica Kladeščici je nekoliko stotina metara i bliža. Ovaj se vrh zemljopisno nalazi baš na onoj točki u kojoj se susreću Prigorje i Zagorje, koji i svojim imenima upućuju na povijesno i životno važan odnos s Medvednicom. Danas je Kladešćica mirno vikendaško mjesto koje tek povremeno oživi smijeh planinara.

Pogled od kojeg zastaje dah

Na Kladeščici se nalazi Planinarska kuća koja radi vikendom (subota i nedjelja od 10 do 17 sati) i nudi planinarima okrjepu i toplo utočište. Osim široke ponude domaće hrane i pića, gulaša, graha, štrudli i kuhanog vina, i ugodne atmosfere u domu, ono čime će sva Kladeščica osvojiti panoramski je pogled na zagorske bregove i gore koji seže sve do Kamniško-savinjskih Alpi. A zimi, odjevena u bijelo, Kladeščica i njezin pogled još su čarobniji, kao na ovim svježim fotografijama Josipa Škofa u našoj galeriji kroz koje možete udahnuti malo zimske idile i uvjeriti se zašto se ovaj pogled smatra jednim od najljepših koji se pruža s Medvednce.

Kladeščica - 4 (Foto: TZZŽ)

Do planinarske kuće Kladeščica vodi makadamska cesta iz Zeline kroz selo Biškupec, a do nje možete stići i planinarskom stazom 71 (Zelina-Kladešćica), koja vodi uz Prezid koji su sagradile vještice, planinarskom stazom 67 (Podgorje Bistričko-Kladeščica) i planinarskom stazom 47 (Selo vrh (Laz) - Zelina) koja prolazi uz stari grad Zelingrad i arheološko nalazište Kuzelin. Žig ćete pronaći u žutoj metalnoj kutiji pokraj glavnog ulaza u dom. Kladeščica je i (najviša) točka na marijanskom hodočasničkom puti Zelina-Marija Bistrica, a u blizini doma – preko Zelingrada do izvora u Biškupcu uređena je i poučna staza s edukativnim pločama i sjenicom, na lijepom području uz potok iz kojega možete kušati svu svježinu Medvednice.

Najneobičniji most na svijetu: Nije kružni tok, vozi se u krug, a mnogima nije jasno zašto +0