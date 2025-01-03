Galerija 2 2 2 2 Planirate li putovanje u Njemačku i želite ostaviti dobar dojam – pa čak i izbjeći kazne, pripazite na pravila poput ograničenja na autocesti, ponašanje u trgovinama i liftovima, kao i domovima ljudi koje posjećujete.

Razmak na autocesti

Autobahn ili Bundesautobahn njemačka je državna autocesta koja se grana na oko 13 tisuća kilometara. Smatra se najbržom autocestom na svijetu te ujedno najpoznatijom cestom koja nema klasičnog ograničenja brzine. No to ne znači da pravila nema; osim što će vas kazniti ako vozite sporije od 60 kilometara na sat, zabranjeno je i voziti preblizu drugim automobilima.

Sigurna bočna udaljenost pri prolasku kamiona ili automobila je jedan metar dok je prolazak motocikala siguran razmak 1,5 metra. Preporučena brzina je 130 km/h, a ako ste sporiji od ostalih vozača – držite se desne strane. Osim toga, zakonom je zabranjeno ostati bez goriva, što i nije najneobičnija stvar, imajući na umu da na taj način u opasnost možete dovesti i sebe i druge.

Pretrčavanje preko crvenog

Iako ima mlađih ljudi koji neće pričekati zeleno svjetlo na semaforu, nego će pretrčati preko ceste dok ih nitko ne vidi, stariji Nijemci to nikada neće učiniti. Strpljivo će čekati da se ugasi crveno, bez obzira na to što na cesti nema ni psa – stoga, želite li biti pristojni, slijedite njihov primjer i pričekajte zeleno na cesti. Prelazak ceste na crveno može rezultirati kaznom od pet eura i ljutitim primjedbama drugih pješaka koji neće oklijevati upozoriti vas na prometna pravila, osobito kada su djeca u blizini.

Semafor (Foto: Shutterstock)

Hrana na ulici

U Njemačkoj je hrana ozbiljna stvar. Rijetko kad ćete vidjeti nekoga da jede u hodu. Većina ljudi će sjesti, pa čak i na stanicama gdje su ogromne gužve. Pivo se pak pije u svako doba dana, i to bilo gdje - u vlakovima, autobusima i na javnim mjestima. Sve dok se netko ne napije, nitko ga neće gledati s neodobravanjem.

Razdjelnik u trgovini

Nakon što stavite svoje stvari na traku u njemačkim trgovinama, nemojte zaboraviti staviti razdjelnik, odnosno komad plastike koji označava da idući kupac može staviti svoju robu. Ako to ne učinite, Nijemci neće početi vaditi svoje stvari iz košarice, ali će vas vjerojatno bijesno gledati.

Oprez s bocama

Njemačka jako ozbiljno shvaća razdvajanje otpada, recikliranje i ekologiju. No, ono što je dobro za okoliš često izaziva zbunjenost među turistima. Većina kućanstava ima različite kante za plastiku, papir i organski otpad, no osim toga prazne staklene boce odlažu se prema boji stakla – smeđoj, bijeloj i zelenoj. Žarulje, baterije, elektronika i stari namještaj također se recikliraju zasebno.

Bez prekidanja

Nikad ne prekidajte Nijemce dok govore. Jedan je od razloga taj što je glagol u njemačkom jeziku na kraju rečenice, pa biste mogli propustiti smisao. Osim toga, mnogi će Nijemci zašutjeti ako ih prekinete, čak i ako 'uletite' s upadicama poput 'Stvarno?', 'Super!' ili 'Ne mogu vjerovati'.

Tišina u liftu

Postoji pravilo koje se tiče vožnje liftovima u Njemačkoj – ne gleda se u druge ljude, a pogotovo se ne priča s drugim ljudima. Čak i ako ste u liftu s prijateljima, šutnja nije neuobičajena. Osim toga, u Njemačkoj su tihi sati tijekom kojih se ne smije ometati druge bukom regulirani zakonom. To znači bez glasne glazbe, bušenja ili usisavanja nedjeljom, kao i između 13 i 15 sati tijekom cijelog tjedna, ili između 22 sata i 7 ujutro. Čak i pranje rublja u to vrijeme može izazvati pritužbe susjeda i posjet policije.

Ruku dolje

Pokazivanje nacističkog pozdrava ili bilo kojeg drugog nacističkog simbola, zastave ili slogana je zabranjeno. Smatra se izuzetno uvredljivim i može rezultirati visokim novčanim kaznama, pa čak i zatvorom, ako vas uhvate.

Bez kašnjenja

Neki stereotipi ipak drže vodu, a jedan od njih je da Nijemci mrze kašnjenje. Osim toga što dolaze na vrijeme, to očekuju i od drugih ljudi te ne podnose da im ga netko krade. Bilo da se radi o poslovnom sastanku, ili neformalnom druženju uzmite u obzir vrijeme koje vam može otići na prometne gužve ili eventualno kašnjenje javnog prijevoza – i dođite na vrijeme.

Skidanje cipela

Ako ste pozvani na druženje u nečiji dom, prije ulaska u kuću je dobro provjeriti kakva su pravila s nošenjem obuće. Većina Nijemaca ne nosi cipele kod kuće i uvijek ih skidaju prilikom posjeta drugima.

