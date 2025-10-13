Galerija
2
2
2
2
Ovaj tjedan kuhamo ukusna i brza jela za koje vam ne treba puno sastojaka niti vremena provedenih u kuhinji.
Ponedjeljak bez mesa otvaramo proteinskom salatom koju ne morate niti kuhati ako se poslužite grahom iz konzerve.
Nastavljamo s oženi me fritatom – viralnim receptom koji sprema jaja na tako dobar način da ćete dobiti bračnu ponudu ako je servirate boljoj polovici.
Ovaj tjedan pripremit ćemo i vrlo ukusne, a tako jednostavne srdele iz pećnice, zapečenu tjesteninu s kobasicama, savršeno kremastu palentu kuhanu na pilećem temeljcu te stir fry koji kombinira sočni pileći zabatak s povrćem.
Za ljubitelji slatkih zalogaja tu je najjednostavniji puding od chia sjemenki za koji vam je potrebno svega tri sastojka.
Salata od graha/Ilustracija (Foto: Midjourney)
Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.
Ponedjeljak, 13.10. – Proteinska salata od graha
Proteinska salata od graha idealno je rješenje za one dane kada vam se ne da kuhati, a pojeli biste nešto fino. Upotrijebite li grah, leću i slanutak iz konzerve, ovu salatu nećete morati prethodno termički obrađivati. Pomiješajte je s povrćem i ukusnim dresingom – i jelo je spremno za uživanje.
Utorak, 14.10. – Oženi me fritata
Marry me ili Oženi me recepti viralni su hit koji ne izlazi iz mode. Riječ je o receptima koji spremaju određenu namirnicu na tako dobar način da mogu izazvati spontanu prosidbu kod osobe koja ju proba. Za danas vam predlažemo oženi me fritatu, koju Amerikanci na društvenim mrežama nazivaju quichom bez tijesta.
Srijeda, 15.10. – Zapečena tjestenina s kobasicama
Tražite li ideju za brzinski ručak ili večeru, složenci od tjestenine su uvijek dobra ideja. Iskoristiti možete svježe kobasice za pečenje kojima lako skinite ovitak i popržite meso s mirisnim začinima.
Kremastu palentu poslužite uz pirjano meso ili povrće (Foto: Shutterstock)
Četvrtak, 16.10. – Kremasta palenta
Kuhana palenta je sjajan prilog u zimskim mjesecima – možete je poslužiti uz sve od toplog mlijeka ili bijele kave do mesnog gulaša. Da biste skuhali ukusnu i kremastu palentu ne treba vam puno sastojaka niti vremena.
S instant palentom jelo može biti gotovo u svega pet minuta. Planirate li palentu jesti kao dio slanog glavnog obroka – umjesto na običnoj vodi skuhajte je na pilećem temeljcu. U palentu dodajte punomasno mlijeko i maslac kako biste dobili kremastu teksturu, a sve zajedno zaokružite s nešto naribanog parmezana.
Petak, 17.10. – Srdele iz pećnice
Srdele su odličan izvor omega tri masnih kiselina i sjajna ideja za ručak petkom. Ne morate ih pržiti u dubom ulju na tavi niti peći na gradelama. Bit će jednako dobre i iz pećnice. Imamo najjednostavniji recept za fine, zdrave srdele.
Srdele iz pećnice (Foto: Shutterstock)
Subota, 18.10. – Chia puding s bananom
Za ukusan i hranjiv obrok ne treba vam više od tri sastojka. Ovaj chia puding najbolji je dokaz toj tvrdnji – radi se od chia sjemenki, zrelih banana i mlijeka. Imajte na umu da će puding imati slađi okus što je banane zrelija. Servirati ga možete kao doručak, međuobrok ili desert.
Nedjelja, 19.10. – Stir fry s piletinom
Zabatak je najukusniji i najsočniji dio pileta. Kada se sljubi s dobrom marinadom i/ili umakom, pretvara se u kulinarski spektakl. Narežite otkošteni pileći zabatak na manje kocke te kratko prepržite u woku s ukusnom marinadom na bazi umaka od soje, tostiranog sezamova ulja, mesnog temeljca i začina, a potom sljubite s povrćem po želji. Imamo recept!
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca +2