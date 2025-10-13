Galerija 2 2 2 2 Ovaj tjedan kuhamo ukusna i brza jela za koje vam ne treba puno sastojaka niti vremena provedenih u kuhinji.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo proteinskom salatom koju ne morate niti kuhati ako se poslužite grahom iz konzerve.



Nastavljamo s oženi me fritatom – viralnim receptom koji sprema jaja na tako dobar način da ćete dobiti bračnu ponudu ako je servirate boljoj polovici.



Ovaj tjedan pripremit ćemo i vrlo ukusne, a tako jednostavne srdele iz pećnice, zapečenu tjesteninu s kobasicama, savršeno kremastu palentu kuhanu na pilećem temeljcu te stir fry koji kombinira sočni pileći zabatak s povrćem.



Za ljubitelji slatkih zalogaja tu je najjednostavniji puding od chia sjemenki za koji vam je potrebno svega tri sastojka.

Salata od graha/Ilustracija (Foto: Midjourney)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 13.10. – Proteinska salata od graha

Proteinska salata od graha idealno je rješenje za one dane kada vam se ne da kuhati, a pojeli biste nešto fino. Upotrijebite li grah, leću i slanutak iz konzerve, ovu salatu nećete morati prethodno termički obrađivati. Pomiješajte je s povrćem i ukusnim dresingom – i jelo je spremno za uživanje.

Utorak, 14.10. – Oženi me fritata

Marry me ili Oženi me recepti viralni su hit koji ne izlazi iz mode. Riječ je o receptima koji spremaju određenu namirnicu na tako dobar način da mogu izazvati spontanu prosidbu kod osobe koja ju proba. Za danas vam predlažemo oženi me fritatu , koju Amerikanci na društvenim mrežama nazivaju quichom bez tijesta.

Srijeda, 15.10. – Zapečena tjestenina s kobasicama

Tražite li ideju za brzinski ručak ili večeru, složenci od tjestenine su uvijek dobra ideja. Iskoristiti možete svježe kobasice za pečenje kojima lako skinite ovitak i popržite meso s mirisnim začinima.

Kremastu palentu poslužite uz pirjano meso ili povrće (Foto: Shutterstock)

Četvrtak, 16.10. – Kremasta palenta

Kuhana palenta je sjajan prilog u zimskim mjesecima – možete je poslužiti uz sve od toplog mlijeka ili bijele kave do mesnog gulaša. Da biste skuhali ukusnu i kremastu palentu ne treba vam puno sastojaka niti vremena.



S instant palentom jelo može biti gotovo u svega pet minuta. Planirate li palentu jesti kao dio slanog glavnog obroka – umjesto na običnoj vodi skuhajte je na pilećem temeljcu. U palentu dodajte punomasno mlijeko i maslac kako biste dobili kremastu teksturu, a sve zajedno zaokružite s nešto naribanog parmezana.

Petak, 17.10. – Srdele iz pećnice

Srdele su odličan izvor omega tri masnih kiselina i sjajna ideja za ručak petkom. Ne morate ih pržiti u dubom ulju na tavi niti peći na gradelama. Bit će jednako dobre i iz pećnice. Imamo najjednostavniji recept za fine, zdrave srdele.

Srdele iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Subota, 18.10. – Chia puding s bananom

Za ukusan i hranjiv obrok ne treba vam više od tri sastojka. Ovaj chia puding najbolji je dokaz toj tvrdnji – radi se od chia sjemenki, zrelih banana i mlijeka. Imajte na umu da će puding imati slađi okus što je banane zrelija. Servirati ga možete kao doručak, međuobrok ili desert.

Nedjelja, 19.10. – Stir fry s piletinom

Zabatak je najukusniji i najsočniji dio pileta. Kada se sljubi s dobrom marinadom i/ili umakom, pretvara se u kulinarski spektakl. Narežite otkošteni pileći zabatak na manje kocke te kratko prepržite u woku s ukusnom marinadom na bazi umaka od soje, tostiranog sezamova ulja, mesnog temeljca i začina, a potom sljubite s povrćem po želji. Imamo recept!

