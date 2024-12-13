Najukusniji su keksi oni domaći, iz limene božićne kutije, koja se vadi samo u prosincu i uvijek je puna sitnih slatkih radosti. Božićne zvjezdice s maslacem i tek malo cimeta i đumbira koji im daju pravi blagdanski štih, naravno, možete ispeći i u svakom drugom obliku za koji imate kalup za izrezivanje

Recepata za slastice koje mogu dugo stajati – nikad dovoljno, a ovaj jednostavni klasik iz limene kutije uspjet će i onima koji se prvi put prime tijesta. Na pripremu ćete potrošiti tek 10 minuta, a keksi se neće ni peći puno duže, desetak minuta. Za svaki slučaj počnite provjeravati kako napreduje pečenje i puno ranije jer nepečene kekse možete uvijek vratiti u pećnicu, a zagorjele nažalost možete samo baciti.

Ako želite, možete zvjezdice prije pečenja premazati s malo vode i posuti kristalnim šećerom.

Božićne zvjezdice - sastojci: 250 g brašna, plus za posipanje

16 g praška za pecivo

150 g maslaca, hladnog, narezanog na kockice od 1 cm

½ čajne žličice cimeta

½ čajne žličice đumbira u prahu

125 g šećera, plus za posipanje

1 jaje, umućeno Božićne zvjezdice - priprema: Namažite dva velika lima za pečenje tankim slojem maslaca. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. U velikoj zdjeli rukama mijesite maslac i brašno dok se ne pretvore u mrvice nešto krupnije od onih za pohanje. Dodajte šećer, cimet i đumbir i dobro pomiješajte. Zatim dodajte razmućeno jaje i mijesite dok se ne formira tijesto. Ako je prebrašnasto da se sjedini, dodajte vode, a ako je ljepljivo pospite s malo brašna. Oblikujte tijesto u kuglu. Pobrašnite radnu površinu i razvaljajte tijesto na debljinu od otprilike pola centimetra. Kalupom izrežite zvjezdice i poslažite ih, ostavljajući razmak između njih, na pripremljene limove za pečenje. Kad vam ponestane „punog“ tijesta za izrezivanje, ponovno premijesite tijesto, razvaljajte pa izrezujte oblike i tako dok imate tijesta. Zvjezdice premažite s malo vode i pospite kristal-šećerom. Kekse pecite u serijama, 10-15 minuta, dok im rubovi ne dobiju tek malo boje. Ostavite ih u limu dok se malo ne ohlade. Poslužite ih odmah, tople ili hladne.

