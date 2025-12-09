Je li poželjno podlijevati puricu dok se peče u pećnici ili ne? Ovo dilema muči mnoge uoči blagdana. Podlijevanje purice može spriječiti presušivanje mesa. S druge strane, pretjerano podlijevanje može transformirati površinu mesa u neuglednu gumastu smjesu

Podlijevanje je popularan kuhinjski proces prelijevanja mesa vrućom i začinjenom masnoćom ili tekućinom tijekom pečenja. Ona pomaže u održavanju vlažnosti, a istovremeno stvara karameliziranu koricu izvana. Važno je samo procijeniti koliko se često nešto podlijeva i čime se to čini.

Kada je u pitanju pečenje puretine , treba dobro tempirati podlijevanje. Ako prerano počnete podlijvati pticu ili prečesto to radite koža će se vjerojatno pretvoriti u gnjecavu masu. Umjesto toga poželjno bi bilo premazati puricu svakih 30 do 45 minuta kako biste bili sigurni da će unutrašnjost mesa biti sočna, a koža lijepa i hrskava.

Imajte na umu i da se temperatura snižava svaki puta kada otvorite vrata pećnice, te se povećava vrijeme potrebno da se purica termički obradi od kraja. Kada planirate podliti pticu masnoćom iz lima, brzinski, ali pažljivo otvorite vrata pećnice, izvadite lim s puricom i brzo zatvorite vrata. Podlijte je na sobnoj temperaturi, a potom ponovo vratite u pećnicu. Izbjegavajte otvaranje pećenice što je više moguće tijekom pečenja mesa.

Ako želite sočnu koricu pečene purice, a ne želite istu podlijevati u intervalima od 30 do 45 minuta, možete je i premazati rastopljenim maslacem oko sat vremena prije kraja pečenja. I ovaj će vam trik pomoći da dobijete lijepu tamnosmeđu boju mesa i hrskavu kožicu.

