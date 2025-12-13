Hrvati za blagdane rade orahanjaču (i makovnjaču), a Rumunji cozonac. Riječ je o slatkom kolaču od dizanog tijesta koje se priprema od brašna, kvasca, jaja, mlijeka i šećera, a koje se puni orasima, rumom, šećerom, ali i kakao prahom.

Cozonac se u Rumunjskoj najčešće priprema za blagdane poput Božića i Uskrsa. Ovaj slatki kruh ima meku teksturu s aromatičnim spiralnim punjenjem.

Iako zbog tog spiralnog punjenja nekima izgleda kompliciranije za složiti od hrvatske orahnjače, to je samo optička varka. Vrlo lako se radi, a prepoznaje se i po nježnim citrusnim notama kolača.

Rumunjska orahnjača cozonac - sastojci: Za tijesto: 720 g glatkog brašna

240 ml mlijeka

170 g maslaca

150 g bijelog šećera

8 g suhog kvasca

3 velika jaja sa sobne temperature

2 čajne žličice ekstrakta vanilije

1 žlica ruma

1 žlica naribane korice naranče

1 žlica naribane korice limuna

prstohvat soli Za nadjev: 240 ml mlijeka

200 g fino mljevenih oraha

150 g šećera

60 ml ruma

30 g kakao praha

2 čajne žličice korice naranče

½ čajne žličice ekstrakta vanilije Za premaz: 1 jaje

2 žlice šećera Rumunjska orahnjača cozonac - priprema: Napravite tijesto: u lončiću zagrijte mlijeko i šećer na srednje jakoj vatri dok se šećer ne rastopi. Dodajte maslac i miješajte dok se i on ne rastopi. Uklonite lončić s vatre i pustite da se ohladi. Mlijeko bi trebalo biti mlako. U zdjelu od miksera dodajte 180 grama brašna s kvascem. Ulijte tekuću smjesu na bazi mlijeka i miksajte sve zajedno par minuta. Pustite da tijesto odstoji nekoliko minuta. U smjesu dodajte naribanu koricu limuna i naranče, jaja sa sobne temperature, rum i ekstrakt vanilije. Sve dobro izmiksajte. Postupno umiješajte i ostatak brašna i nastavite miksati dok ne dobijete elastičnu i glatku kuglu tijesta. Tijesto prebacite u namašćenu zdjelu, pokrijte prozirnom folijom i pustite da se diže na nekom toplom mjestu oko dva sata, odnosno dok se volumen tijesta ne udvostruči. Napravite nadjev: u loncu zagrijte mlijeko i šećer. Kada se šećer rastopi dodajte i mljevene orahe. Kuhajte smjesu uz često miješanje oko 15 minuta dok se ne zgusne. Potom dodajte rum, koricu naranče, kakao i ekstrakt vanilije. Pustite da se smjesa potpuno ohladi. Dignuto tijesto prebacite na pobrašnjenu podlogu, istisnite zrak iz njega i podijelite ga na četiri jednaka dijela. Svaki dio razvaljajte u pravokutnik veličine 28 x 35 centimetara. Površinu svakog tijesta premažite tankim slojem nadjeva - s tim da je važno ostaviti oko centimetar tijesta praznog ruba sa svih strana. Zarolajte tijesto u roladu. Dvije rolade uvijte poput pletenice i prebacite u kalup za kruh koji ste prethodno dobro iznutra namastili. Od četiri rolade dobit ćete dva kalupa cozonaca. Premažite štruce umućenim jajom i ostavite da se dižu još 60 minuta na toplom. Kada ste spremni za pečenje pospite ih s malo šećera i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 45 minuta, odnosno dok nisu pečeni do kraja. Ako primjetite da površina prebrzo tamni, prekrijte je aluminijskom folijom i kolač tako ispecite do kraja. Ohladite cozonac do kraja prije nego što ga izvadite iz kalupa i narežite. Dobar tek!

