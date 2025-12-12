Galerija 0 0 0 0 Val di Rabbi jedna je od najljepših dolina u Trentinu i omiljeno mjesto za izletnike koji izbjegavaju mjesta s hordama turista i žele se stopiti s prirodom. Dolina, koja je dio Nacionalnog parka Stelvio proteže se uz potok Rabbies u dužini od oko 12 km, na nadmorskoj visini između 800 i 1400 metara. Tamošnje šume i planine skrivaju brojne životinjske vrste, kao i raznolika biljna iznenađenja, ali najveći adut je ljekovita voda koja kola potocima, slapovima, jezerima i dragocjenim izvorom koji napaja tamošnje terme.

Prvo manje mjesto na cesti koja vodi uz dolinu je Pracorno, a nešto dalje se smjestio veći i važniji San Bernardo. Nastavljajući cestom uz potok dolazi se do Rabbi Fonti, mjesta poznatog po termama s izvorima vode pune ljekovitih minerala, nekoć mondenog odmarališta austrijske elite. Ondje je centar za posjetitelje Nacionalnog parka Stelvio, a nešto dalje i mjestašce Piazzola.

Tijekom zimskih mjeseci Val di Rabbi je idealno mjesto za opuštanje u bjelini snijega ili u drvenim kućicama uz pucketanje vatre u kaminu, a adrenalin možete potražiti na krpljama ili skijama. Kada se povuče bijeli pokrivač, Val di Rabbi je idealno mjesto za istraživanje slapova Saent, šetnju visećim mostom iznad slapa Ragaiolo te obilazak jezera Corvo.

Omiljen je i slap Valorz, do kojeg se stiže stazom Valorz koja vijuga kroz tipična seoska imanja doline Val di Rabbi. Odvede li vas put na taj komadić Italije, vidjet ćete i mlin smješten na ulazu u Val di Rabbi koji čuva potpuno strojeve i alate za mljevenje žitarica te uspomene na prošla vremena. Dio kompleksa čini i obiteljska kuća iz 19. stoljeća, koja je u velikoj mjeri sačuvala izvorne prostorije i predmete. Poželite li, vodiči udruge Mulino Ruatti, prenijet će vam znanja o povijesti, lokalnom području i životu ljudi.

