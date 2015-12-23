Galerija 9 9 9 9 Teško je zamisliti badnji ručak bez ukusne ribe. U domovima diljem Hrvatske obično se jede bakalar , koji se sprema u obliku namaza (na bijelo) ili kao riblja juha (na crveno).



Na istoku Hrvatske s radošću se sprema slatkovodna riba u kakvom fiš-paprikašu ili perkeltu, no postoji još široka paleta slasnih recepata od ribe – ili bez mesa. Jadranska srdela iznimno je hranjiva i dostupna vrsta ribe koja se može odlično kombinirati za badnji ručak, a ako ne jedete ribu, posni obrok možete pripremiti i od sejtana .



Nadahnite se za odlazak na ribarnicu i odaberite najbolji recept za sebe:

