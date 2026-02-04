Galerija 1 1 1 1 Rijeka Krka izvire u podnožju planine Dinare, nedaleko od Knina, a utječe u more kraj Šibenika. Velikim se dijelom svoga toka probija kroz uzak i dubok kanjon te prelijeva preko sedrenih barijera, stvarajući jezera i sedam predivnih slapova. Najposjećeniji su Roški slap i Skradinski buk, a imeđu njih se smjestilo Visovačko jezero s prekrasnim otočićem Visovcem . Nizvodno od Skradinskoga buka širi se riječno ušće u kojemu se miješaju slatka i slana voda. Dio je toga ušća i bočato Prokljansko jezero. Zbog svoje je velike ljepote i vrijednosti ovo područje proglašeno nacionalnim parkom.

Manojlovac je najviši, a prema nekima i najljepši slap na rijeci Krki. Ukupna visinska razlika između sedrenih barijera iznosi gotovo 60 metara. Njegovoj su se ljepoti godine 1875. divili i austrijski car Franjo Ferdinand i njegova supruga.

“Manojlovački slap, 19,5 km udaljen od izvora, najviši je i najraskošniji slap rijeke Krke: visok je 59,6 m, dug 500 m, širok 80 – 100 m. Sastoji se od niza sedrenih barijera. Najviša, ujedno i posljednja, visoka 32,2 m, nalazi se na mjestu na kojemu tok rijeke iz smjera sjeverozapada oštro zaokreće prema jugoistoku. Zbog svojih brada, špilja i polušpilja, slap je dom raznim vrstama mahovina,

Rubovi kanjona i slap ukrašeni su raznolikim biljnim svijetom: crnim grabom, poljskim jasenom, svibovinom, vrbom rakitom, smokvom i rijetkom papratnjačom - gospinim vlaskom. U toplom dijelu godine preko slapa se prelijeva mala količina vode jer mu vodu uzima akumulacija obližnje HE Miljacka.

Pogled na Manojlovački slap jedan je od najdojmljivijih prizora na rijeci. U njemu su uživali i car Franjo Josip I. i njegova supruga Elizabeta Austrijska, poznatija kao Sissi, kad su ga posjetili 1875. godine, o čemu svjedoči i natpis uklesan u živoj stijeni na vidikovcu iznad slapa”, otkriva Nacionalni park Krka na svojim stranicama.

Manojlovac - 2 (Foto: Shutterstock)

Rijeka Krka sa svojih sedam sedrenih slapova jedan je od najposebnijih prirodnih fenomena Hrvatske. Iako se sedra često pojavljuje u krškim rijekama, rijetko gdje stvara tako dojmljive slapove kao ovdje. Upravo su ti sedreni slapovi – od Bilušića buka i Manojlovačkog slapa do Roškog slapa i Skradinskog buka – ono što Krku čini čarobnom. No, ljepota Krke istovremeno je i njezina najveća ranjivost. Sedreni slapovi iznimno su nježne građe i osjetljivi na prirodne promjene, ali i na ljudski utjecaj. Da bi nastavili rasti i opstajati, nužno je očuvati prirodnu ravnotežu rijeka Krke i Čikole. Upravo taj stalni, tihi rast sedre temelj je bogate biološke raznolikosti i prepoznatljive pejzažne slike Nacionalnog parka Krka – mjesta koje podsjeća koliko je priroda istovremeno snažna i krhka.

