Galerija 7 7 7 7 Ako ste filmofil i željeli biste nekako obilježiti Valentinovo s boljom polovicom, a baš se eto polovicom veljače muvate sjeveroistočnim dijelom SAD-a – imamo sjajan prijedlog za vas. Kuća u kojoj je sniman kultni film Kad jaganjci utihnu (1991.) s Anthonyjem Hopkinsom i Jodie Foster, da, kuća Buffala Billa, dostupna je za najam. I to uz poseban valentinovski paket s popustom od 20 posto u odnosu na redovnu cijenu od otprilike 800 eura za dvoje.

Stvarna kuća koja je “glumila” dom jednog od najupečatljivijih filmskih negativaca svih vremena u filmu nagrađenom s pet Oscara nalazi se u gradiću Perryopolis u Pennsylvaniji, 40-ak kilometara južno od Pittsburgha. Viktorijanska kuća iz 1910. godine, građena u stilu kraljice Ane, u blizini rijele Youghiogheny i u podnožju slikovitog gorja Laurel Highlands jedna je od najpoznatijih filmskih lokacija na svijetu, a može se i unajmiti kao - klasična kuća za odmor.

Četiri spavaonice i potpuno opremljena kuhinja

Iako opis kuće - za osam osoba, s četiri spavaonice, opremljenom kuhinjom i uređenom starinskom kupaonicom - na prvu možda i zvuči kako svaki drugi oglas, vlasnici itekako njeguju njezin kultni horor status. Gosti mogu doslovno zakoračiti u scene koje su obilježile filmsku povijest (i vjerojatno priličan broj noćnih mora) – od ulaznih vrata na kojima je pozirao Buffalo Bill, do predvorja u kojem Clarice Starling dolazi do ključnih otkrića.

Posebna atrakcija je podrum, pretvoren u interaktivni set s originalnim rekvizitima i detaljima koji vjerno prizivaju atmosferu filma. Među njima su Singerica, lutke u odjeći iz 80-ih, disko-kugla i ogledalo, a kada zakoračite u podrum počinje svirati “Goodbye Horses” koja se aktivira pokretom. Odnedavno je u dvorištu kuće i replika bunara iz filma, izrađena uz pomoć legendarnog Toma Savinija i njegove škole specijalnih efekata.

Chianti i leptiri

Ako vam dosadi filmska tematika, tu je i retro igraonica s biljarom, arkadnim igrama, društvenim igrama – ali s temom misterija i ubojstava, kao i impresivna kolekcija od više od 400 DVD i VHS naslova. Naravno, The Silence of the Lambs je “najizlizaniji”. Vlasnici su se i brojnim detaljima potrudili evocirati atmosferu iz filma, pa goste tako dečekuje chianti, po kući će pronaći - leptire.

Posebni valentinovski paket dostupan od 7. do 15. veljače 2026. i uključuje izbor vina, šampanjac ili bezalkoholni pjenušavi cider, fine čokolade lokalnog proizvođača, latice ruža poslagane u oblik srca na krevetu u glavnoj spavaćoj sobi, tematski dekor i poklone s potpisom Buffalo Bill’s Housea. Ponuda je izazvala burne reakcije u virtualnom svijetu – jedni su oduševljeni idejom, a drugi je smatraju morbidnom. Na čijoj ste vi strani?

