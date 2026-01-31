„Kad ponese me romantika…“ pjevala je sad već davnih devedesetih splitska grupa Magazin i Kanita Beba. A gdje vas više može ponijeti romantika nego u pripremama za dan zaljubljenih, koji ovaj put pada u subotu, što je idealno za neko vikend putovanje. Srećom, Lijepa Naša prepuna je mjesta i manjih gradova koja obećavaju lijepi i ugodni odmak od svakodnevice, pa uopće nije loša ideja zaputiti se u neki od njih.

Rovinj – mediteranska romansa na obali

U ovom gradu sam bio više puta, ali zanimljivo - nikad po ljeti. Iako je zimi prazniji i većina ugostiteljskih objekata ne radi, lijepo se prošetati njegovim ulicama bez gužve, te subotnje jutro (pod uvjetom da je sunčano, za što su šanse sasvim solidne) provesti ispijajući kavu uz pogled na plavetnilo.

Iako je broj smještajnih kapaciteta znatno smanjen, hotel Lone radi tijekom cijele godine (sjajni buffet doručak, wellness zona), a ako želite biti smješteni u samom centru, preporuka je svakako boutique hotel Melegran. Također, ograničena je i gastronomska ponuda, ali restoran El Bugadur i konoba Jure spremno će vas dočekati.

Rovinj (Foto: Shutterstock)

Motovun – bajka u srcu Istre

Ako vam kava uz more ne predstavlja neki poseban užitak ili ste tip koji više voli provesti vrijeme negdje u unutrašnjosti, ovaj grad na brdu, smješten u samom srcu Istre – stvoren je za vas.

Nije nešto velik i brzo ćete se prošetati njegovim kamenitim ulicama, no uvijek možete naći nekog tko će vas odvesti u potragu za tartufima u obližnju Motovunsku šumu, ili posjetiti neku od vinarija kojih ovdje ne nedostaje (Fakin, Bertoša, Tomaz; moj osobni favorit su vina Fakin). Što se tiče smještaja, hotel Kaštel koji se nalazi na samom vrhu mjesta je zatvoren do travnja, ali s hotelom Roxanich čovjek teško može promašiti.

Samobor – bajka na kontinentu

Lako nama koji živimo u Zagrebu, jer samo tako skoknemo na kavu i kremšnite do Samobora. No, nisam tek jednom čuo oduševljenje onih koji prvi put zakorače u ovaj grad, a bome, ima itekako i razloga za to. Centar je lijep i uređen, a upravo ćete uokolo njega pronaći dobar izbor kremšnita, a ako grad „napadne“ snijeg, nemojte to smatrati minusom, jer će Samobor tad postati još romantičniji. Što se tiče hotela, treba reći da izbor i nije nešto velik te se svodi na hotele „Lavica“ i „Livadić“, ali par kilometara dalje u Svetoj Nedelji, hotel Santiny izgleda kao prilično dobar izbor. Od mjesta za jelo, grijeh je ne spomenuti legendarnu krčmu „Gabreku 1929.“

Rastoke (Foto: Romeo Ibrišević)

Rastoke – mjesto neopisive ljepote

Riječ je o naselju u sastavu grada Slunja u Karlovačkoj županiji, a posebno je jer je doslovno napravljeno na vodi i slapovima. Ok, možda je ovdje previše provesti dva dana, ali vam Rastoke mogu biti i baza, pa recimo od Rastoka napravite izlet do Plitvica. Što se smještaja tiče nema baš odveć hotela (odnosno hotel Mirjana udaljen je 4 kilometra) ali tu su apartmani kao i kuće za veća društva. Restorana u blizini također ima dovoljno, kao što su konoba Pod rastockim krovom, bistro Kum… Uglavnom, ako svratite do Rastoka, nećete požaliti.

Trogir – jer UNESCO zna što valja

Šetnja starom gradskom jezgrom i đir do Kamerlenga, obećavaju puno povijesti i kamenih ulica. Uostalom, nisu ni u UNESCO – u ludi, znaju što valja zaštititi. Kad se malo odmaknete od povijesti, ostaje vam velika vjerojatnost za sjajno vrijeme, što je znak da sjednete u jedan od brojnih kafića uz more i popijete kavu, ili pojedete ručak. Kad je o smještaju riječ, obećavajuće izgleda Bifora Heritage Hotel, kao i Hotel Trogir Palace. A od restorana, kao dobar izbor nameću se Il Ponte, Pasike, Tri volta…