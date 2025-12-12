Kada nam se jede nešto fino i brzo, najčešće kuhamo tjesteninu. Ako je sljubimo pak s nešto rajčica i srdela (ili nekih drugih konzerviranih riba) dobit ćemo nutritivno zaokruženu kombinaciju.
Ako na raspolaganju nemate svježih rajčica, upotrijebite one sjeckane iz konzerve.
Ova tjestenina sa srdelama ima i poseban okusni dodatak – gremolatu. Gremolata je talijanska začinska mješavina od najseckanog svježeg peršina, češnjaka i limunove korice, a koja se dodaje raznim jelima od mesa i ribe kako bi pojačala okuse, i dala im aromatičnu citrusnu notu.
Tjestenina sa srdelama - sastojci:
- 200 g špageta
- 1 konzerva sardina u ulju
- 2 rajčice
- 2 češnja češnjaka
- 1 čajna žličica kapara
- 1 šaka svježeg peršina
- 1/2 limuna
- sol i papar po želji
Tjestenina sa srdelama - priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u velikom loncu posoljene vode.
- Na tavi zagrijte ulje iz konzerve sardina, dodajte ocijeđene kapare i jedan nasjeckani češanj češnjaka te ih kratko prepržite - oko jedne minute.
- Dodajte nasjeckane rajčice i nastavite pirjati sve zajedno oko četiri do pet minuta. Dodajte sardine, posolite i popaprite po želji. U dobiveni umak umiješajte kuhanu i ocijeđenu tjesteninu.
- U maloj zdjelici pomiješajte koricu pola limuna, svježi peršin i jedan sitno nasjeckani češnjak te začinite sa solju i paprom.
- Poslužite tjesteninu s rajčicama i sardinama, a preko svega dodajte nešto začinske mješavine od limuna, peršina i češnjaka. Dobar tek!
