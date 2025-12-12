Kada nam se jede nešto fino i brzo, najčešće kuhamo tjesteninu. Ako je sljubimo pak s nešto rajčica i srdela (ili nekih drugih konzerviranih riba) dobit ćemo nutritivno zaokruženu kombinaciju.

Ako na raspolaganju nemate svježih rajčica, upotrijebite one sjeckane iz konzerve.

Ova tjestenina sa srdelama ima i poseban okusni dodatak – gremolatu. Gremolata je talijanska začinska mješavina od najseckanog svježeg peršina, češnjaka i limunove korice, a koja se dodaje raznim jelima od mesa i ribe kako bi pojačala okuse, i dala im aromatičnu citrusnu notu.

Tjestenina sa srdelama - sastojci: 200 g špageta

1 konzerva sardina u ulju

2 rajčice

2 češnja češnjaka

1 čajna žličica kapara

1 šaka svježeg peršina

1/2 limuna

sol i papar po želji Tjestenina sa srdelama - priprema: Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u velikom loncu posoljene vode. Na tavi zagrijte ulje iz konzerve sardina, dodajte ocijeđene kapare i jedan nasjeckani češanj češnjaka te ih kratko prepržite - oko jedne minute. Dodajte nasjeckane rajčice i nastavite pirjati sve zajedno oko četiri do pet minuta. Dodajte sardine, posolite i popaprite po želji. U dobiveni umak umiješajte kuhanu i ocijeđenu tjesteninu. U maloj zdjelici pomiješajte koricu pola limuna, svježi peršin i jedan sitno nasjeckani češnjak te začinite sa solju i paprom. Poslužite tjesteninu s rajčicama i sardinama, a preko svega dodajte nešto začinske mješavine od limuna, peršina i češnjaka. Dobar tek!

Miriše na more: Najbolji i najjednostavniji recepti s ribom i plodovima mora +0