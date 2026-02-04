Spaghetti olio još su jedan dokaz kako fino može biti silno jednostavno. Ovaj je recept prilično sličan onome za tjesteninu alio e olio, ali umjesto maslinovog ulja ovdje dolazi maslac. I to je skoro sve - još samo malo češnjaka i papar.
Uživajte!
Spaghetti Olio - sastojci:
- 450 g špageta
- 170 g maslaca, podijeljeno
- 2 češnja češnjaka, protisnutog
- svježe mljeveni crni papar
- sol
Spaghetti Olio - priprema:
- Zakuhajte veliki lonac vode i skuhajte tjesteninu da bude al dente.
- Otopite 60 g maslaca u tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte češnjak i pržite ga 2 do 3 minute pa maknite tavu s vatre. Otopite preostali maslac u tavi s češnjakom. Umiješajte špagete i dobro promiješajte.
- Popaprite i poslužite.
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja +1