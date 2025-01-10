Bombardino je popularno talijansko alkoholno piće koje se može smatrati i desertom. Zaštitni je znak alpskih skijališta, pa i onih netalijanskih, jer je ukusan i brz način zagrijavanja promrzlog tijela, a zbog velikodušnog udjela alkohola, vjerojatno i jedan od krivaca za uvijek odličnu atmosferu après-ski tuluma.
Bombardino je jednostavan koktel koji se radi od samo tri sastojka (četiri ako želite šlag obogatiti s malo cimeta). Tradicionalno je njegova baza bila fina krema s vinom - zabaione ili zabaglione koju možete jednostavno napraviti i sami, ali danas se uglavnom radi od kupovnog likera od jaja koji se "podeblja" s malo rakije ili ruma.
Bombardino je prvi put "smućkan" polovicom devetnaestoga stoljeća, a postoji nekoliko varijanti priče o njegovu nastanku. Jedna verzija kaže da je to bilo u Padovi, druga mjesto radnje smješta u Dolomite, ali obje se slažu u tome da su mu ime dali prvi kušači, čiji je komentar bio: "Ovo je bomba!" Ili barem bombica, kako bi glasio doslovni prijevod. Ali neka vas ne zavara, umanjenica je ovdje zbog malog volumena šalice ili čaše u kojoj se poslužuje, a ne zbog udjela alkohola.
Bombardino ćete napraviti vrlo jednostavno, pazite samo da vam liker od jaja ne zakuha jer bi se mogao raspasti. Iz istog se razloga i poslužuje topao, a ne vruć.
Bombardino - sastojci:
- 50 ml likera od jaja
- 10 ml ruma
- 1 žlica tučenog vrhnja
- 1 prstohvat cimeta, za posipanje, po želji
Bombardino - priprema
- Zagrijte liker od jaja po izboru u loncu na srednje jakoj vatri i isključite ga neposredno prije vrenja. Ulijte liker u šalicu za kavu ili čašu.
- Dodajte rum i miješajte dok se ne sjedini.
- Prelijte malo tučenog vrhnja i pospite cimetom.
