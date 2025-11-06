Ako tražite brz, ukusan i povoljan obrok koji će se svidjeti cijeloj obitelji, ove polpete od tune savršen su izbor. Kremasti krumpir, tuna i aromatična korica limna odlično su uavnoteženi, a hrskava zlatna korica čini ih neodoljivima.
Polepete od tune idealne su za brzu večeru tijekom tjedna, ali i kao zdrava opcija za ručak jer - peku se u pećnici, a ne prže u ulju. Možete ih poslužiti uz svježu salatu, kuhano povrće, krumpir ili rižu.
Polpete od tune - sastojci:
- 2 srednja krumpira, oguljena i narezana na četvrtine
- 30 g maslaca
- 1½ žlice majoneze
- 1 limun, samo sitno naribana korica
- 3 mlada luka, tanko narezana
- 150 g tune iz konzerve, ocijeđene
- 1 jaje, lagano umućeno
- glatko brašno, za pohanje
- krušne mrvice, za pohanje
- sol
- svježe mljeveni crni papar
Polpete od tune - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Krumpir stavite u lonac, prelijte hladnom vodom i zakuhajte. Smanjite vatru i kuhajte 15-20 minuta, dok ne omekša.
- Ocijedite krumpir i vratite ga u lonac pa dodajte maslac, majonezu, koricu limuna, mladi luk, soli i crni papar. Zgnječite u glatku smjesu. Umiješajte tunu i ostavite sa strane.
- Jaje, brašno i krušne mrvice pripremite u tri odvojene plitke posude.
- Od smjese s tunom oblikujte šest polpeta. Svaki prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaje, a zatim u krušne mrvice.
- Stavite na lim za pečenje i pecite 15 minuta ili dok mrvice ne postanu zlatne.
