Pržene lignje jedu se već dekadama na Mediteranu – ti plodovi mora uvaljaju se u brašno i začine prije nego što se ispeku do savršene hrskavosti u dubokom ulju.



Pržene lignje iznimno su popularne i u Hrvatskoj. Čest su izbor za ručak petkom, a pogotovo poslužene s prženim krumpirom i umakom tartar.

Ispeći ih možete i kod kuće. Mi vam donosimo najjednostavniji recept za pržene lignje – upotrijebiti možete svježe ili zamrznute. Važno je samo da ih odmrznete do kraja prije upotrebe.

Sastojci:

500 g liganja

100 g bijelog brašna

1 limun

1 čajna žličica soli

½ čajne žličice papra

½ čajne žličice paprike u prahu

biljno ulje za prženje

Priprema:

Lignje dobro očistite i narežite ih na kolutove. Uklonite višak vlažnosti s liganja papirnatim ručnikom. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, sol, papar i mljevenu papriku. U brašno uvaljajte narezane lignje. Potrudite se da svaki komadić lignje bude prekriven brašnom. U loncu zagrijte dosta ulja. Kada ulje dosegne temperaturu od 170 Celzijevih stupnjeva, postupno počnite ubacivati pripremljene lignje. Lagano potapkajte svaki komad lignje da otpadne višak brašna prije nego što ga spustite u ulje. Nemojte pretrpavati lonac lignjama – radije ih pecite u manjim turama. Pecite lignje oko četiri minute, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Pržene lignje poslužite sa svježe iscijeđenim limunovim sokom i umakom po želji. Dobar tek!

