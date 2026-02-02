Teško je zamisliti pokladno doba bez ukusnih krafni. Ova okrugla slastica od prženog dizanog tijesta ispunjena marmeladom te posuta šećerom u prahu ne smije biti masna. Naprotiv, trebala bi biti hrskava izvana, a mekana iznutra, te imati lijepu zlatno-smeđu boju.
Da biste postigli ovu ravnotežu tekstura i okusa, najvažnija je temperatura ulja u kojem se iste peku.
Ako stavite krafne u prehladno ulje, tijesto će ponašati kao spužva i upiti višak ulja prije nego što se stvori korica. Rezultat će biti iznimno masne krafne.
Ako tijesto stavite u prevruće ulje – vanjski dio tijesta će prebrzo potamnjeti i početi “gorjeti” dok će unutrašnjost ostati gnjecava i nedovoljno pečena.
Idealna temperatura
Ako želite ispeći krafne koje su lagane i ukusne, nabavite kuhinjski termometar. Idealna temperatura za pečenje krafni je između 180 i 190 Celzijevih stupnjeva. Zagrijte ulje na ovu temperaturu prije nego što u njega uronite komade dizanog tijesta.
Pečete li krafne na optimalnoj temperaturi one će plutati u ulju te dobiti onaj karakteristični svijetli prsten oko sredine.
Nemojte pretrpavati lonac s uljem u kojem pečete krafne – pretrpavanje posude snizit će temperaturu ulja i sabotirati vaše rezultate. Bolje je peći krafne u manjim turama, te provjeravati temperaturu ulja između svake ture kako biste bili sigurni da ćete ispeći krafne po svojem guštu.
