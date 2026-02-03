Galerija 2 2 2 2 Početkom siječnja ove godine kod gradića Bishoftu u Etiopiji postavljen je kamen temeljac za najveću zračnu luku u Africi, ili barem ono što bi trebala postati najveća zračna luka na drugom najvećom kontinentu svijeta. Međunarodna zračna luka Bishoftu zamišljena je kao veliko zrakoplovno čvorište u Africi koje će isprva opsluživati oko 60 milijuna ljudi godišnje, a u kasnijoj fazi projekta i više od 100 milijuna ljudi.

U sklopu Međunarodne zračne luke Bishoftu trebalo bi se nalazi četiri do pet paralelnih uzletno-sletnih staza, parkiralište za 270 zrakoplova, prošireni teretni terminal, kao i Airport City s hotelom, trgovačkim centrom, restoranima, kafićima i drugim ugostiteljskim objektima, kao i postrojenja za održavanje, popravak i remont zrakoplova

Izgled zračne luke projektirala je tvrtka Zaha Hadid Architects iz Velike Britanije, a u skladu s njihovom estetikom riječ je o vrlo upečatljivoj futurističkoj strukturi koja će biti smještena na vulkanskom tlu – otprilike 60-ak kilometara južno od Addisa Abebe.

U obliku slova X (Foto: X-Universe/Zaha Hadid Architects/Profimedia.hr)

Međunarodna zračna luka Bishoftu će se prostirati na oko 660 tisuća četvornih metara u obliku slova X. U arhitektonskom uredu ističu da ovaj oblik nije samo estetski atraktivno rješenje, već i funkcionalan izbor jer olakšava snalaženje i kretanje unutar zgrade.

Nadahnuti Velikom rasjednom dolinom koja prolazi u blizini Bishoftua osmislili smo središnju os koja povezuje sve sadržaje terminala čime se skraćuje udaljenost presjedanja i putnicima omogućuje jednostavna orijentacija prema sljedećem izlazu, poručili su iz tvrtke Zaha Hadid Architects.

Projekt je vrijedan 12,5 milijardi dolara, gradit će je Ethiopian Airlines Group od lokalno nabavljenih materijala, a procjenjuje se da će aerodrom biti izgrađen do 2030. godine.

Kako je zamišljen izgled najvećeg aerodroma u Africi, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

