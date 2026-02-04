Krafne od krumpirova tijesta izuzetno su mekane i nježne, a okus krumpira jedva je primjetan. Upravo zahvaljujući krumpiru tijesto je podatno i sočno te krafne ostaju mekane i sutradan. Ovakve krafne odlično se slažu s klasičnim punjenjima poput marelice, šipka ili maline, ali jednako su dobre i s čokoladnim namazom, vanilijom ili laganom kremom od mascarponea. Za svježiju varijantu možete ih puniti i voćnim pireom s malo limuna.

Krafne od krumpirova tijesta - sastojci: 500 g kuhanog krumpira

600 g pšeničnog brašna + za posipanje

4 srednja žumanjka

50 g maslaca

100 g šećera

2 × 7 g suhog kvasca

80 ml toplog mlijeka

prstohvat soli

1 l biljnog ulja za prženje

marmelada za punjenje Krafne od krumpirova tijesta - priprema: Jaja unaprijed izvadite iz hladnjaka. Mlijeko lagano zagrijte, a maslac otopite u lončiću na laganoj vatri. Kuhani i ohlađeni krumpir protisnite kroz prešu za krumpir ili usitnite u multipraktiku. U veliku zdjelu stavite brašno, šećer, suhi kvasac, protisnuti i ohlađeni krumpir, četiri žumanjka, maslac, mlijeko i prstohvat soli. Mijesite tijesto oko 10 minuta – najbolje mikserom s nastavcima za tijesto. Tijesto će biti lagano ljepljivo. Ostavite ga da se diže 40 minuta. Zdjelu prekrijte krpom i stavite u pećnicu zagrijanu na oko 35 °C. Vrata ostavite malo otvorena. Nakon dizanja tijesto će lijepo narasti. Pripremite radnu površinu i pospite je brašnom. Prebacite tijesto na površinu – bit će blago ljepljivo. Pospite ga s malo brašna i razvaljajte na debljinu od oko 2 do 2,5 cm. Krafne izrežite kalupom promjera oko 7,5 cm ili čašom. Izrezane krafne složite na lagano pobrašnjenu površinu. Ostatak tijesta ponovno lagano premijesite, razvaljajte i izrežite nove krugove. Lagano pospite krafne brašnom, prekrijte pamučnom krpom i ostavite da se dižu još 30 minuta na toplom mjestu. Već nakon 10–20 minuta primijetit ćete koliko brzo rastu. Dok se krafne dižu, pripremite široki lonac, ulje, papirnate ubruse i cjedilo. Ulje dobro zagrijte. Kad u ulje ubacite mali komadić tijesta, trebao bi odmah isplivati i početi cvrčati. Ulju treba i do 10 minuta da se zagrije, a idealna temperatura je oko 175 °C. U vruće ulje stavljajte nekoliko krafni odjednom, ali ne previše. Krafne trebaju slobodno plutati. Pržite ih dok ne postanu zlatnosmeđe, oko 3 minute sa svake strane. Ako prebrzo tamne, smanjite vatru. Nemojte ih vaditi prerano kako ne bi ostale sirove iznutra. Gotove krafne vadite na papirnate ubruse i ostavite da se ohlade. Kad su gotove, samo ih pospite šećerom u prahu. Ako ih želite puniti marmeladom, koristite plastičnu špricu bez igle ili slastičarsku vrećicu s uskim nastavkom. Nadjev ubrizgajte sa strane u svaku krafnu.

