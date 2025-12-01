Recepti iz jednog lonca savršen su izbor za brzi ručak ili večeru tijekom užurbanog tjedna. Pripremaju se, baš kao što im ime kaže, u jednom loncu pa ne iziskuju puno suđa, niti truda
u kuhinji. S druge strane, jamče kremasto i sočno jelo.
Orzo tjestenina izgleda poput riže dugog zrna, pa ne čudi što ovo jelo podsjeća na najkremastiji rižoto. U stvarnosti, riječ je o receptu za sitnu tjesteninu koja se kuha na pilećem temeljcu i vrhnju za kuhanje, a servira s naribanim parmezanom.
Ovaj kremasti orzo s parmezanom i špinatom možete pripremiti u svega pola sata.
Kremasti orzo iz jednog lonca - sastojci:
- 900 ml pilećeg temeljca
- 400 g orzo tjestenine
- 250 ml vrhnja za kuhanje
- 200 g svježih listića špinata
- 125 ml suhog bijelog vina
- 40 g naribanog parmezana
- 2 žlice maslaca
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 luk
- 1 žlica nasjeckanog svježeg peršina
- ½ čajne žličice sušenog timijana
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Kremasti orzo iz jednog lonca - priprema:
- Zagrijte malo ulja u većoj tavi ili loncu pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk. Pirjajte dok luk ne omekša nekoliko minuta. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još pola minute. Podlijte sadržaj tave bijelim vinom i kuhajte oko pet minuta. Sastružite zapečene dijelove s dna tave.
- Ulijte pileći temeljac i vrhnje za kuhanje te dodajte orzo tjesteninu. Začinite s peršinom, timijanom, solju i paprom. Pustite da se tjestenina kuha na laganoj vatri uz često miješanje dok ne bude termički obrađena do kraja. Za to će vam biti potrebno 10-ak minuta.
- Pred kraj kuhanja dodajte svježe listiće špinata i pustite da povenu. Umiješajte naribani parmezan i maslac te poslužite sa svježim peršinom. Dobar tek!
