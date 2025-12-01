Recepti iz jednog lonca savršen su izbor za brzi ručak ili večeru tijekom užurbanog tjedna. Pripremaju se, baš kao što im ime kaže, u jednom loncu pa ne iziskuju puno suđa, niti truda

u kuhinji. S druge strane, jamče kremasto i sočno jelo.



Orzo tjestenina izgleda poput riže dugog zrna, pa ne čudi što ovo jelo podsjeća na najkremastiji rižoto. U stvarnosti, riječ je o receptu za sitnu tjesteninu koja se kuha na pilećem temeljcu i vrhnju za kuhanje, a servira s naribanim parmezanom.



Ovaj kremasti orzo s parmezanom i špinatom možete pripremiti u svega pola sata.

Kremasti orzo iz jednog lonca - sastojci: 900 ml pilećeg temeljca

400 g orzo tjestenine

250 ml vrhnja za kuhanje

200 g svježih listića špinata

125 ml suhog bijelog vina

40 g naribanog parmezana

2 žlice maslaca

2-3 češnja češnjaka

1 luk

1 žlica nasjeckanog svježeg peršina

½ čajne žličice sušenog timijana

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Kremasti orzo iz jednog lonca - priprema: Zagrijte malo ulja u većoj tavi ili loncu pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk. Pirjajte dok luk ne omekša nekoliko minuta. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još pola minute. Podlijte sadržaj tave bijelim vinom i kuhajte oko pet minuta. Sastružite zapečene dijelove s dna tave. Ulijte pileći temeljac i vrhnje za kuhanje te dodajte orzo tjesteninu. Začinite s peršinom, timijanom, solju i paprom. Pustite da se tjestenina kuha na laganoj vatri uz često miješanje dok ne bude termički obrađena do kraja. Za to će vam biti potrebno 10-ak minuta. Pred kraj kuhanja dodajte svježe listiće špinata i pustite da povenu. Umiješajte naribani parmezan i maslac te poslužite sa svježim peršinom. Dobar tek!

