Ox Bel Ha, što na majanskom jeziku znači Tri vodena puta, nevjerojatna je pećina, otkrivena 2018. godine i proglašena najvećom podvodnom špiljom na planetu. No ovih dana stručnjaci su zaključili da je taj podvodni div, smješten južno od Tuluma u Meksiku, još veći nego što se mislilo. Milijunima godina oblikovala ju je voda, stvorivši više stotine kilometara.

Od početka ove godine speleolozi i ronioci su istraživali pećinu i izmjerili ukupno 524 kilometra labirinta pod zemljom. Ox Bel Ha je najduži potopljeni podzemni sustav, ali i drugi najduži špiljski sustav na svijetu, odmah iza Mamutske špilje (Mammoth Cave) u središnjem dijelu američke savezne države Kentucky, koja je duga 686 kilometara.

Skromnih 207 četvornih kilometara koji se vide na površini Mamutske špilje granaju se u podzemni svijet putova, rijeka i jezera čineći nevjerojatan prostor vapnenačkog labirinta. Ključna razlika u odnosu na Mamutsku špilju je to što je Ox Bel Ha potpuno ispunjena vodom, što predstavlja izazov za znanstvenike. Ogroman špiljski sustav otkriven je tek 1996. godine, a istraživanja su započela nekoliko godina kasnije. Istraživanje još uvijek nije gotovo, a što će se otkriti tek ćemo vidjeti.

