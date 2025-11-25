Galerija 2 2 2 2 Frodsham Caves niz je špilja i tunela na Manley Roadu u gradu Frodshamu na sjeverozapadu Engleske. Špilje se nalaze na privatnom zemljištu od 7,5 jutara koje se nedavno našlo na tržištu, a prodaje se po cijeni od 55 tisuća funti, odnosno oko 62 tisuće eura.



Zapravo, ovo je cijena koja bi trebala biti dosegnuta za prodaju zemljišta tijekom online aukcije Agencije Town and Country Property predviđene za 10. prosinca 2025. godine. Na zemljištu se nalazi mreža skrivenih špilja koje se na nekim mjestima spuštaju do 50 metara ispod zemlje, a koje krasi duga prošlost. Neki arheološki nalazi upućuju da su špilje koristili lovci-sakupljači još tijekom mezolitika.

Špilja u Frodshamu traži novog vlasnika (Foto: Profimedia)

Špilje su navodno proširili kopači pijeska prije otprilike pet stoljeća. Bijeli je pijesak, naime, u Srednjem vijeku bio vrlo cijenjen materijal u kućanstvu, ali i industriji te se ovdje iskopavao.

Kroz godine su imale razne namjene – jedno vrijeme služile su i kao mjesto za okupljanje umjetnika. Danas predstavljaju zaklon za krave i druge životinje tijekom lošeg vremena, a katkad ovdje lokalni klinci organiziraju i pokoji tulum te ostave svoj trag u vidu smeća i grafita na zidovima.



Kako izgledaju špilje u Frodshamu, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

