Pasta alla Montecarlo nije tipična za talijansku kuhinju, a neki će reći i da krši pravila jer spaja nespojivo. Riječ je o tjestenini u bogatom umaku od povrća, junetine i kobasica uz dodatak vrhnja i pesta. Poput neuredne paste alla zozzona, o kojoj više doznajte ovdje, pasta alla Montecarlo spada u one recepte za koje teško povjerujete da su doista talijanski.



Iako djeluje kao tipično jelo za dane kada čistite hladnjak od viška hrane, pasta alla Montecarlo je itekako ukusna. Kad je riječ o samom nazivu jela, nije jasno odakle potječe. Neki smatraju da ime duguje obilju i luksuzu s kojim se povezuje Monte Carlo, a drugi pak misle da možda ima veze s blizinom granice i Ligurije, poznate po pestu od bosiljka, koji se koristi u jelu. Odskače li pasta alla Montecarlo okusom od drugih talijanskih jela, najbolje je da procijenite sami, a u nastavku je recept.

Pasta alla Montecarlo - sastojci: 1 luk

1 mrkva

4 svježe kobasice (oko 250 g)

250 g mljevene junetine

300 ml vrhnja za šlag bez šećera

1 žlica koncentrata rajčice

120 ml bijelog vina

2 žlice pesta od bosiljka

Parmigiano Reggiano za posluživanje

450 g tjestenine

sol i papar Pasta alla Montecarlo - priprema: Očistite i nasjeckajte povrće, a kobasicama skinite ovitak. U velikoj tavi zagrijte 1-2 žlice maslinovog ulja i lagano pirjajte sjeckano povrće oko 7-8 minuta, dok ne omekša, ali da ne potamni. Zatim pojačajte vatru i dodajte kobasice (izvađene iz ovitka) i mljeveno meso. Pirjajte dok meso ne dobije lijepu boju; ako ima puno tekućine, nastavite kuhati dok većina ne ispari. Ulijte bijelo vino i kuhajte dok se ne reducira na pola, odnosno dok miris alkohola ne nestane. Umiješajte koncentrat rajčice, zatim dodajte vrhnje uz prstohvat soli i papra. Kuhajte lagano na srednje niskoj vatri 15-20 minuta. Deset minuta prije kraja kuhanja, stavite tjesteninu u kipuću vodu i kuhajte je do al dente teksture. Maknite umak s vatre i dodajte 2 žlice pesta zajedno s ocijeđenom tjesteninom. Dobro promiješajte da se sve ravnomjerno obloži. Na kraju obilno naribajte Parmigiano Reggiano i poslužite.

