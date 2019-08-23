Galerija 3 3 3 3 Tsampa je temeljna tibetanska namirnica koja se smatra lijekom za sve bolesti – snižava loš kolesterol i krvni tlak, stavlja se na bolni zub, jede se za bolju probavu… Tibetanci vjeruju da ne postoji problem koji ta namirnica ne može riješiti.



Kad se kaže riječ tsampa, obično se misli na brašno od prženog ječma. S njime se mogu peći kruh, peciva i kolači, ali može se i dodavati raznim varivima - pa čak i napitcima.

U Tibetu se od ječmenog brašna i tekućine zamijesi glatka kuglica, koja se jede za doručak, ručak ili večeru.

Kuglice od tsampe (Foto: Shutterstock)

Za kruh, peciva i kolače

Tsampa izvrsno zasićuje jer je bogata proteinima, no sadrži i vrijedne vitamine i minerale.



Upotreba tog brašna u Tibetu ne čudi ako je poznato da je ječam jedna od rijetkih žitarica koje uspijevaju na visokim nadmorskim visinama.



Ječam se sadi u proljeće, a dozrijeva u ljeto. Prvo se stavlja sušiti pa se prži, a na kraju se melje kako bi se dobilo brašno.

Rijetki su oni koji su u Hrvatskoj čuli za njega, što je prava šteta.



