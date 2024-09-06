Provozate li se glavnim gradom Turkmenistana, vjerojatno ćete opaziti kako je većina automobila na cesti bijele boje. To nije slučajno. Još 2018. godine donesen je pravilnik prema kojem je vožnja u crnim i jarko obojenim automobilima zabranjena po glavnom gradu Ašgabatu.



Nitko nije objasnio zašto je donesena ta bizarna odluka, iako mnogi tvrde da je povezan s praznovjernošću bivšeg turkmenistanskog predsjednika Gurbangulyja Berdymukhammedova. On, naime, vjeruje da bijela boja donosi sreću.

Zgrade od bijelog mramora (Foto: Shutterstock)

Ne samo da je većina automobila na cesti bijele boje – nekim iznimkama dopuštaju se i srebrni te zlatni limeni ljubimci, već oni moraju biti i besprijekorno čisti. Uhvate li vas policija na cesti s prljavim automobilom, morat ćete platiti novčanu kaznu.

Bijeli grad

Ašgabat često nazivaju bijelim gradom jer se sve nove zgrade od 2000. godine naovamo grade od bijelog mramora. Štoviše, turkmenistanski glavni grad drži rekord za najveću koncentraciju zgrada od bijelog mramora u svijetu.

Bijeli spomenici u Ašgabatu (Foto: Shutterstock)

Turkmenistan je država u središnjoj Aziji te uz Kaspijsko jezero koja je nastala nakon raspada Sovjetskog saveza, a omeđena je Kazahstanom, Uzbekistanom, Afganistanom i Iranom.



Iako ima mnoge atrakcije, rijetki su oni koji ih imaju prilike vidjeti uživo. Državni vrh nije zainteresiran za turizam, a prema nekim statistikama, godišnje odobre tek oko 10.000 turističkih viza.

