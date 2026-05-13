Galerija 14 14 14 14

Nacionalni park Sutjeska jedno je od najimpresivnijih prirodnih područja i najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini te nezaobilazna destinacija za sve koji vole netaknutu prirodu, planine i aktivni odmor. Smješten na jugoistoku zemlje, u blizini Foče i granice s Crnom Gorom, ovaj park spaja dramatične planinske pejzaže, guste šume, ledenjačka jezera i bogatu povijest na jednom mjestu. Sutjeska je ujedno i i već desetljećima privlači planinare, avanturiste i ljubitelje divljine.

Divljina i prirodna čudesa

Najveće prirodno blago parka svakako je prašuma Perućica, jedna od posljednjih sačuvanih prašuma u Europi. U Perućici rastu golema stabla jele, bukve i smreke, u njoj se nalazi i veličanstveni vodopad Skakavac, visok oko 75 metara.

Zbog nepristupačnosti Perućica je velikim dijelom neistražena, a razgledavanje središnjega dijela prašume moguće je isključivo uz vodiča – da vam se ne bi dogodilo kao, kako se u narodu priča, jednoj jedinici njemačke vojske koja je 1943. godine ušla u prašumu i nikada nije izašla.

Otoci smješteni tik uz Hrvatsku koji nemaju konkurenciju u svijetu +1

Osim Perućice i područja uz rijeku Sutjesku, po kojoj je i dobio ime, NP Sutjeska obuhvaća i dijelove planinana Maglić (zajedno s istoimenim najvišim vrhom BiH – 2386 m), Volujaka, Vučeva i Zelengore.

U njemu se smjestilo još deset planinskih vrhova viših od dvije tisuće metara, osam "gorskih očiju", zelengorskih ledenjačkih jezera (Donje Bare, Gornje Bare, Crno, Bijelo, Orlovačko, Borilovačko, Štirinsko jezero i Kotlaničko jezero) – i 17 ledenih rječica i rijeka.

Osim visokih vrhova, zelenih dolina i dubokih kanjona Sutjeske, Hrčavke i Jabučnice, jednako su zanimljivi stanovnici parka, mrki medvjed, divlja mačka, ris i vuk, ali i prebogata flora mediteranskog, srednjoeuopskog, srednjoazijskog i alpskog tipa.

Vanjsko igralište

Za ljubitelje aktivnog odmora park nudi brojne sadržaje. Planinarske staze vode kroz guste šume, preko planinskih prijevoja i do najljepših vidikovaca, a dostupne su rute različite težine, od laganih šetnji do zahtjevnih visokogorskih uspona.

Ukupno je devet pješačkih staza, od kojih je najdulja duga 22 kilometra. Dobro se pripremite za planinarenje i proučite staze kojima se namjeravate kretati. Primjerice, ona najkraća, broj 6, zahtijeva ozbiljnu fizičku spremu, iskustvo i opremu – kacigu, pojas, cepin i dereze.

Biciklisti će uživati u 48 kilometara dugoj stazi od Tjentišta do Orlovačkog jezera. Avanturisti mogu isprobati kanjoning kroz kanjon Hrčavke ili rafting na Tari i Drini, a ljubitelji divljine uživat će u Jeep safariju. Razočarani neće ostati ni obožavatelji povijesti, koji će ovdje naći povijesni presjek, od spomenika i sjećanja na Bitku na Sutjesci, preko katuna koji čuvaju uspomene na nekadašnji gorštački život do stećaka koji kameno – šute.

Kako doći, gdje odsjesti?

Do Nacionalnog parka Sutjeska najlakše se dolazi automobilom. Iz Sarajeva se putuje preko Foče prema Tjentištu, administrativnom središtu parka, dok cesta Sarajevo – Dubrovnik prolazi kroz dio nacionalnog parka. Auto možete parkirati ispred hotela Mladost ili na parkingu koji se nalazi preko puta spomenika.

Tjentište je od Sarajeva udaljeno 107 kilometara, od Zagreba (Sarajevo – Foča) oko 590 kilometara, a od Dubrovnika (preko Trebinja) 150 kilometara. NP Durmitor udaljen je samo dva sata vožnje (nije toliko daleko, ali je na nekim dionicama brzina ograničena na 5 kilometara na sat).

Odsjesti možete privatnom smještaju, Hotel Mladost u Tjentištu ili obližnjem Kampu mladih, u planinskim kolibama u Dobrim Vodama, Donjim Barama i kod Orlovačkog jezera, možete i kampirati u dolini rijeke Sutjeske ili u dolini Tjentišta. Plaćate li smještaj na području NP-a, obično će u cijenu biti uračunata i ulaznica, a ako ne, platit ćete je 10 eura (dnevna), dok se ulaz u Memorijalni centar i Perićicu dodatno naplaćuju.

Putujuće kuće: Pogledajte galeriju neobičnih kampera kojima ljudi dolaze na ljetovanje u Hrvatsku +30