Svatko ima svoj recept za savršenu salatu od krumpira. Ovi gomoljasti plodovi se obično skuhaju do kraja, začine s preljevom po želji i serviraju hladni.
Jeste li ikada probali salatu od krumpira koja se priprema na roštilju?
Donosimo vam novu verziju ovoga jela koja kombinira pečeni i topli krumpir s preljevom, a koje je toliko ukusno da će vas svi pitati za recept.
Krumpir se prvo skuha do pola u vrućoj vodi, a potom dovrši na roštilju. Začinjava se, pak, s osvježavajućim preljevom na bazi limunova soka, senfa, ljutika i začinskog bilja. Ma, divota!
Krumpir-salata s roštilja - sastojci:
- 1 kg krumpira za salatu
- 65 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 2-3 češnja češnjaka
- 1-2 mlada luka
- 1 limun
- 1 ljutika
- 1 žlica Dijon senfa
- sol i papar po želji
- prstohvat kajenskog papra ili čili praha
- svježe nasjeckani peršin za posluživanje
Krumpir-salata s roštilja - priprema:
- Krumpire stavite kuhati u veliki lonac. Kada voda zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte oko pet minuta – dovoljno da omekšaju, ali i da ne budu kuhani do kraja.
- Ocijedite krumpira i dobro ih posušite. Prerežite ih po pola i sljubite s 30 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja, nešto soli i papra. Sve dobro promiješajte.
- Ovako pripremljene krumpire stavite direktno na roštilj – krumpire stavite s prerezanom stranom prema dolje. Pecite pet do 10 minuta na roštilju dok ne dobiju lijepu hrskavu koricu s obje strane.
- Napravite preljev od ostatka ekstradjevičanskog maslinovog ulja, senfa, iscijeđenog soka limuna, limunove korice, nasjeckane ljutike i češnjaka. Preljev začinite sa solju i paprom, a po želji možete dodati i malo čili praha.
- U dobiveni preljev ubacite tople pečene krumpire s roštilja i sve dobro promiješajte. Poslužite s nasjeckanim mladim lukom i svježi peršinom. Dobar tek!
