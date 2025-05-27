Svatko ima svoj recept za savršenu salatu od krumpira. Ovi gomoljasti plodovi se obično skuhaju do kraja, začine s preljevom po želji i serviraju hladni.



Jeste li ikada probali salatu od krumpira koja se priprema na roštilju?



Donosimo vam novu verziju ovoga jela koja kombinira pečeni i topli krumpir s preljevom, a koje je toliko ukusno da će vas svi pitati za recept.



Krumpir se prvo skuha do pola u vrućoj vodi, a potom dovrši na roštilju. Začinjava se, pak, s osvježavajućim preljevom na bazi limunova soka, senfa, ljutika i začinskog bilja. Ma, divota!

Krumpir-salata s roštilja - sastojci: 1 kg krumpira za salatu

65 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2-3 češnja češnjaka

1-2 mlada luka

1 limun

1 ljutika

1 žlica Dijon senfa

sol i papar po želji

prstohvat kajenskog papra ili čili praha

svježe nasjeckani peršin za posluživanje Krumpir-salata s roštilja - priprema: Krumpire stavite kuhati u veliki lonac. Kada voda zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte oko pet minuta – dovoljno da omekšaju, ali i da ne budu kuhani do kraja. Ocijedite krumpira i dobro ih posušite. Prerežite ih po pola i sljubite s 30 ml ekstradjevičanskog maslinovog ulja, nešto soli i papra. Sve dobro promiješajte. Ovako pripremljene krumpire stavite direktno na roštilj – krumpire stavite s prerezanom stranom prema dolje. Pecite pet do 10 minuta na roštilju dok ne dobiju lijepu hrskavu koricu s obje strane. Napravite preljev od ostatka ekstradjevičanskog maslinovog ulja, senfa, iscijeđenog soka limuna, limunove korice, nasjeckane ljutike i češnjaka. Preljev začinite sa solju i paprom, a po želji možete dodati i malo čili praha. U dobiveni preljev ubacite tople pečene krumpire s roštilja i sve dobro promiješajte. Poslužite s nasjeckanim mladim lukom i svježi peršinom. Dobar tek!

