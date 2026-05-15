Tiramisu s jagodama divno je lagan, kremast i osvježavajući desert. Klasični talijanski tiramisu ovdje dobiva voćni zaokret – piškote se umjesto u kavu umaču u mirisni sirup od meda, đumbira i kamilice, a zatim slažu s prozračnom kremom od mascarponea, džemom od jagoda i svježim jagodama.
Tiramisu s jagodama izgleda elegantno, priprema je jednostavna, a najbolji dio je što ga možete napraviti unaprijed. Savršen je za obiteljska druženja, vrtne zabave ili kada želite nešto posebno i fino - bez paljenja pećnice.
Tiramisu s jagodama - sastojci:
Sirup od đumbira i kamilice
- 120 ml meda
- 1 komad svježeg đumbira (oko 2–3 cm), narezan
- 120 ml vode
- vrećice čaja od kamilice
Za tiramisu
- 4 velika žumanjka
- 450 g mascarponea
- 120 ml vrhnja za šlag
- 80 ml meda
- 2 žlice Aperola
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 1/4 čajne žličice mljevenog đumbira
- 24 piškote
- 160 g džema od jagoda
- 150 g svježih jagoda, narezanih
Za posluživanje
- svježe jagode
- 2–3 žlice džema od jagoda
- mrvice liofiliziranih malina (po želji)
Tiramisu s jagodama - priprema:
- U manjem loncu zagrijte vodu, med i narezani đumbir do laganog vrenja. Kuhajte 1–2 minute pa maknite s vatre. Dodajte vrećice čaja od kamilice, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Procijedite sirup i uklonite đumbir i čaj.
- U velikoj zdjeli miksajte žumanjke, mascarpone, 60 ml vrhnja za šlag, med, Aperol, vaniliju i mljeveni đumbir dok ne dobijete glatku i lagano prozračnu kremu. Nemojte miksati dulje od 2 minute kako krema ne bi postala prerijetka.
- U drugoj zdjeli istucite preostalih 60 ml vrhnja za šlag dok ne dobijete mekane vrhove. Lagano umiješajte šlag u mascarpone kremu.
- Piškote kratko umačite u pripremljeni sirup – dovoljno je sekunda ili dvije kako se ne bi previše natopile. Posložite ih u jednom sloju u četvrtasti kalup veličine približno 23 x 23 cm.
- Preko piškota rasporedite polovicu mascarpone kreme. Žlicom dodajte oko 160 g džema od jagoda pa rasporedite narezane svježe jagode.
- Preostale piškote ponovno kratko umačite u sirup i složite preko jagoda. Na vrh rasporedite ostatak kreme i zagladite površinu.
- Pokrijte i stavite u hladnjak najmanje 2 sata, a idealno preko noći.
- Prije posluživanja ukrasite tiramisu dodatnim džemom od jagoda i svježim jagodama. Po želji pospite smrvljenim liofiliziranim malinama za dodatnu voćnu notu i hrskavost.
