Tiramisu s jagodama divno je lagan, kremast i osvježavajući desert. Klasični talijanski tiramisu ovdje dobiva voćni zaokret – piškote se umjesto u kavu umaču u mirisni sirup od meda, đumbira i kamilice, a zatim slažu s prozračnom kremom od mascarponea, džemom od jagoda i svježim jagodama.

Tiramisu s jagodama izgleda elegantno, priprema je jednostavna, a najbolji dio je što ga možete napraviti unaprijed. Savršen je za obiteljska druženja, vrtne zabave ili kada želite nešto posebno i fino - bez paljenja pećnice.

Tiramisu s jagodama - sastojci: Sirup od đumbira i kamilice 120 ml meda

1 komad svježeg đumbira (oko 2–3 cm), narezan

120 ml vode

vrećice čaja od kamilice Za tiramisu 4 velika žumanjka

450 g mascarponea

120 ml vrhnja za šlag

80 ml meda

2 žlice Aperola

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1/4 čajne žličice mljevenog đumbira

24 piškote

160 g džema od jagoda

150 g svježih jagoda, narezanih Za posluživanje svježe jagode

2–3 žlice džema od jagoda

mrvice liofiliziranih malina (po želji) Tiramisu s jagodama - priprema: U manjem loncu zagrijte vodu, med i narezani đumbir do laganog vrenja. Kuhajte 1–2 minute pa maknite s vatre. Dodajte vrećice čaja od kamilice, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Procijedite sirup i uklonite đumbir i čaj. U velikoj zdjeli miksajte žumanjke, mascarpone, 60 ml vrhnja za šlag, med, Aperol, vaniliju i mljeveni đumbir dok ne dobijete glatku i lagano prozračnu kremu. Nemojte miksati dulje od 2 minute kako krema ne bi postala prerijetka. U drugoj zdjeli istucite preostalih 60 ml vrhnja za šlag dok ne dobijete mekane vrhove. Lagano umiješajte šlag u mascarpone kremu. Piškote kratko umačite u pripremljeni sirup – dovoljno je sekunda ili dvije kako se ne bi previše natopile. Posložite ih u jednom sloju u četvrtasti kalup veličine približno 23 x 23 cm. Preko piškota rasporedite polovicu mascarpone kreme. Žlicom dodajte oko 160 g džema od jagoda pa rasporedite narezane svježe jagode. Preostale piškote ponovno kratko umačite u sirup i složite preko jagoda. Na vrh rasporedite ostatak kreme i zagladite površinu. Pokrijte i stavite u hladnjak najmanje 2 sata, a idealno preko noći. Prije posluživanja ukrasite tiramisu dodatnim džemom od jagoda i svježim jagodama. Po želji pospite smrvljenim liofiliziranim malinama za dodatnu voćnu notu i hrskavost.

