Sirniki su male pržene pogače sa svježim sirom koje dolaze iz ruske kuhinje, ali naravno, prilično su česte i u susjednima – ukrajinskoj, bjeloruskoj i poljskoj kuhinji.
Njihova će vas tekstura istovremeno podsjetiti na američke palačinke i na cheesecake – mekani su i puni okusa, ali dovoljno čvrsti da dobiju lijepu zlatnu koricu.
Izvana malo hrskavi, a iznutra mekani, prozračni i kremasti, sjajno se slažu s pekmezima, džemovima, voćnim preljevima, ali i voćem i šlagom. Jednako će dobro biti desert, doručak ili raskošni slatki brunch.
Sirniki - sastojci:
- 450 g svježeg sira ili dobro ocijeđene ricotte
- 2 velika jaja
- 2 žlice ulja, plus 3 žlice za prženje
- 4 žlice šećera
- 80 g glatkog brašna
- 1/2 čajne žličice praška za pecivo
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- šećer u prahu, džem po želji ili voćni preljev, za posluživanje, po želji
Sirniki - priprema:
- U većoj zdjeli pomiješajte sir, jaja, šećer, ulje, brašno, prašak za pecivo i vaniliju. Miksajte ručnim mikserom 2 do 3 minute, dok ne dobijete glatku i ujednačenu ljepljivu smjesu.
- U većoj neprianjajućoj ili lijevanoj tavi zagrijte 3 žlice ulja na srednje jakoj vatri.
- Radnu površinu lagano pospite brašnom. Žlicom uzimajte dijelove smjese, spuštajte ih na pobrašnjenu površinu i lagano uvaljajte u brašno. Dlanovima oblikujte male plosnate polpete. Trebali biste dobiti 14 manjih sirnika.
- Sirnike pecite u vrućem ulju, nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu koricu. Tijekom pečenja lagano će se napuhnuti.
- Pečene sirnike prebacite na papirnati ubrus kako biste uklonili višak masnoće. Pospite šećerom u prahu i poslužite uz džem ili voćni preljev.
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade bez puno drame i kompliciranja +1