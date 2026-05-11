Sirniki su male pržene pogače sa svježim sirom koje dolaze iz ruske kuhinje, ali naravno, prilično su česte i u susjednima – ukrajinskoj, bjeloruskoj i poljskoj kuhinji.

Njihova će vas tekstura istovremeno podsjetiti na američke palačinke i na cheesecake – mekani su i puni okusa, ali dovoljno čvrsti da dobiju lijepu zlatnu koricu.

Izvana malo hrskavi, a iznutra mekani, prozračni i kremasti, sjajno se slažu s pekmezima, džemovima, voćnim preljevima, ali i voćem i šlagom. Jednako će dobro biti desert, doručak ili raskošni slatki brunch.

Sirniki - sastojci: 450 g svježeg sira ili dobro ocijeđene ricotte

2 velika jaja

2 žlice ulja, plus 3 žlice za prženje

4 žlice šećera

80 g glatkog brašna

1/2 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

šećer u prahu, džem po želji ili voćni preljev, za posluživanje, po želji Sirniki - priprema: U većoj zdjeli pomiješajte sir, jaja, šećer, ulje, brašno, prašak za pecivo i vaniliju. Miksajte ručnim mikserom 2 do 3 minute, dok ne dobijete glatku i ujednačenu ljepljivu smjesu. U većoj neprianjajućoj ili lijevanoj tavi zagrijte 3 žlice ulja na srednje jakoj vatri. Radnu površinu lagano pospite brašnom. Žlicom uzimajte dijelove smjese, spuštajte ih na pobrašnjenu površinu i lagano uvaljajte u brašno. Dlanovima oblikujte male plosnate polpete. Trebali biste dobiti 14 manjih sirnika. Sirnike pecite u vrućem ulju, nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu koricu. Tijekom pečenja lagano će se napuhnuti. Pečene sirnike prebacite na papirnati ubrus kako biste uklonili višak masnoće. Pospite šećerom u prahu i poslužite uz džem ili voćni preljev.

